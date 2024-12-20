Шаймиев встретился с гендиректором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым

Сегодня, накануне Дня энергетика, Государственный Советник РТ, Председатель Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился в Казанском Кремле с гендиректором ОАО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым.

Как сообщается на сайте правительства РТ, Шаймиев поздравил Фардиева не только с профессиональным праздником, но и 25-летием его деятельности в энергосистеме Татарстана.

Он также напомнил, что в 2022 году Республиканский Фонд «Возрождение» при поддержке ОАО «Сетевая компания», реализовал идею показа оперы-легенды «Кара пулат» под открытым небом, на фоне Черной палаты в Болгаре. «Сетевая компания» обеспечила бесперебойную работу уникальной аппаратуры, создающей эффект световой визуализации на стенах древнего памятника. По просьбам зрителей, показ спектакля «Кара пулат» состоялся летом 2023-го и 2024 года.

Шаймиев также вручил Фардиеву Благодарственное письмо и Книгу благотворителей Республиканского Фонда «Возрождение».

Фардиев же, в свою очередь, рассказал Шаймиеву об итогах деятельности «Сетевой компании» в 2024 году.

«По сравнению с прошлым - 2023 годом, в 2024 году рост потребления электроэнергии - 5%. Это крупные компании, КАМАЗ, это нефтехимия, это металлургия плюс автомобилестроение. То есть рост очень огромный, среди всех регионов Татарстан является лидером в области потребления электроэнергии. Более 20 млрд кВт/час электроэнергии потреблено в этом году», – отметил он.

фото и видео: сайт правительства РТ