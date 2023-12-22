Шаймиев вручил сертификаты на учебно-производственные станки директорам «Адымнар»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани прошла церемония передачи Республиканским фондом «Возрождение» учебно-производственных станков полилингвальным образовательным комплексам «Адымнар». Сертификаты директорам школ вручил Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета фонда Минтимер Шаймиев, передает пресс-служба Раиса РТ.

Всего были приобретены семь комплектов по 20 детских станков, включая токарный, фрезерный, сверлильный, лобзиковый шлифовальный, предназначенных для создания изделий из дерева и металла. Занятия способствуют развитию у детей аналитического мышления, производственных навыков и воплощению творческих идей.

В кабинете технологии директор по экспорту компании-производителя Ben Maker (Турция) Балджиогуллари Айкут и директор компании-поставщика — ООО «Мат Интернейшнл» Марат Зарипов представили гостям оборудование.

Под руководством учителя технологии Алишера Хуснутдинова учащиеся продемонстрировали работу на станках.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После в актовом зале состоялся концерт с красочными танцами народов мира в исполнении учащихся школы, поставленные для школьного фестиваля «Дружба народов». Минтимер Шаймиев поблагодарил детей, учителей, наставников и руководство школы за яркое представление на сцене.

«Я часто бываю у вас в гостях, и каждый раз удивляюсь вашим умениям и таланту, вы из года в год совершенствуетесь, проводите большие, полезные воспитательные мероприятия, — отметил он. — Вам удалось создать здесь такую благодатную среду, в которой растут и дети, и учителя <...> Детям повезло учиться и обитать в такой хорошей среде».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минтимер Шаймиев подчеркнул, что «Адымнар» успешно работают по всей республике и входят в число лучших школ Татарстана.

«Сегодня здесь руководители районов, где работают школы „Адымнар“. Я должен поблагодарить вас за то, что вы заботитесь о наших школах, работы хватает всем, — сказал во время церемонии вручения сертификатов Государственный Советник РТ. — Сегодня мы совершили еще один нужный и действенный шаг — шаг к воспитанию трудовых навыков у детей. Мы сегодня видели воочию: подаренные нами учебные станки понравились детям, они с удовольствием сидят и учатся на них работать».

Два комплекта станков получила школа «Адымнар-Казань», по одному комплекту — полилингвальные комплексы «Адымнар-Елабуга», «Адымнар-Чаллы», «Адымнар-Альметьевск», «Адымнар-Актаныш» и «Адымнар-Нижнекамск».