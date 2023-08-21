Шаймиев вручил награды по итогам фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении»

Вручение благодарственных писем Государственного Советника РТ, председателя Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Минтимера Шаймиева прошло сегодня в Казанском Кремле. По итогам проведения фестиваля «Возрождение: Эпос в современном прочтении» наград удостоились 52 татарстанца.

Минтимер Шаймиев напомнил, что более десяти лет назад в Татарстане был создан Фонд возрождения памятников истории и культуры. С этого момента и началось восстановление исторических объектов в республике.

«Все делалось с помощью благотворителей, организаций, простых татарстанцев. В этой работе принимали участие и крупные компании России. Совместная работа показала, что мы можем многое сделать в разных направлениях. Татарстан развивается успешно, со знанием дела, с поставленными задачами. Но пришло понимание, что надо одновременно придать значение духовному развитию. В этой части, мы, может быть, до конца не понимали, каким полезным, перспективным делом занимаемся», – заявил Государственный Советник РТ.

По его мнению, работа по восстановлению исторических объектов должна продолжаться. «Она показывает, насколько мы шире понимаем развитие нашей республики. Это очень важно. На наших с вами глазах столько объектов возрождено! Это же наше с вами материальное наследие! Это говорит о том, что мы на многое способны», – подчеркнул государственный деятель.

Фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» прошел в Болгаре с 15 по 23 июля. В течение нескольких дней татарстанцы и гости республики увидели спектакли под открытым небом по мотивам эпосов народов мира, модные показы этнодизайнеров, концертную программу с мастерами искусств Татарстана, шоу-концерт от исполнителей фолк-фьюжн, приняли участие в творческих лабораториях. Свои спектакли представили Карелия, Якутия, Болгария, Киргизия. В заключительный день фестиваля 23 июля состоялся показ татарской оперы «Кара пулат».

«Опера “Кара пулат” – это тоже наше наследие. И какой отклик получили, международное признание. Проводя такую работу, мы и сами растем на этом фоне. Мы на пути обретения духовности. Мы понимаем, какое у нас наследие, какие люди трудились, какой вклад внесли в историю. Мы еще глубже должны изучать эти вопросы. И с таким пониманием должны дойти до каждого человека через эти мероприятия», – отметил Шаймиев.

Благодарственные письма получили первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин, директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова, директор театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Фанис Мусагитов, директор БКЗ им. С. Сайдашева Инга Новикова, директор Казанского техникума народных художественных промыслов Раушания Саубанова.

Кроме того, наград удостоились художественный руководитель театра кукол «Экият» и режиссер open-air версии оперы «Кара пулат» Ильгиз Зайниев, исполнительный директор Фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина, народный поэт Татарстана и автор либретто оперы «Кара пулат» Ренат Харисов, заслуженная артистка РТ Илюса Хузина, композитор, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов, журналист проекта «Миллиард татар» Регина Яфарова и другие.