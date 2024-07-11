Шаймиев вручил медаль «100 лет ТАССР» экс-главе службы протокола Президента РФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с российским государственным деятелем 1990-х и 2000-х годов, бывшим руководителем протокола Президента РФ Владимиром Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча состоялась в Представительском корпусе Казанского Кремля. В ходе нее Минтимер Шаймиев вручил Владимиру Шевченко медаль «100 лет образования ТАССР». Экс-чиновник удостоен награды за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Владимир Николаевич Шевченко родился 9 февраля 1939 года в Москве. С 1962 по 1990 год — на комсомольской, дипломатической и партийной работе. В 1990-м создал службу протокола советского лидера Михаила Горбачева. До 1992-го — заведующий Протокольным отделом Управления делами Аппарата Президента СССР, руководитель Службы протокола Аппарата Президента СССР.

С 1992 года работал в Администрации Президента России Бориса Ельцина: руководитель Службы протокола АП РФ, руководитель протокола Президента РФ — помощник Президента РФ, заместитель руководителя Администрации Президента РФ — руководитель протокола Президента РФ.

С 1993 года имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации. С 2000 по 2011 год, при Владимире Путине и Дмитрии Медведеве, — советник Президента России. До смерти экс-президента Бориса Ельцина в 2007 году параллельно отвечал за его службу протокола.