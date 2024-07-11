Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шаймиев вручил медаль «100 лет ТАССР» экс-главе службы протокола Президента РФ
Сегодня Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с российским государственным деятелем 1990-х и 2000-х годов, бывшим руководителем протокола Президента РФ Владимиром Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Встреча состоялась в Представительском корпусе Казанского Кремля. В ходе нее Минтимер Шаймиев вручил Владимиру Шевченко медаль «100 лет образования ТАССР». Экс-чиновник удостоен награды за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан.
Владимир Николаевич Шевченко родился 9 февраля 1939 года в Москве. С 1962 по 1990 год — на комсомольской, дипломатической и партийной работе. В 1990-м создал службу протокола советского лидера Михаила Горбачева. До 1992-го — заведующий Протокольным отделом Управления делами Аппарата Президента СССР, руководитель Службы протокола Аппарата Президента СССР.
С 1992 года работал в Администрации Президента России Бориса Ельцина: руководитель Службы протокола АП РФ, руководитель протокола Президента РФ — помощник Президента РФ, заместитель руководителя Администрации Президента РФ — руководитель протокола Президента РФ.
С 1993 года имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации. С 2000 по 2011 год, при Владимире Путине и Дмитрии Медведеве, — советник Президента России. До смерти экс-президента Бориса Ельцина в 2007 году параллельно отвечал за его службу протокола.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»