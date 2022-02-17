Шаймиев: Включение астрономических обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО — задача для всей РФ

Сегодня в Казанском Кремле состоялось совещание, посвященное продвижению номинации астрономических обсерваторий КФУ в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Провел мероприятие Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев.

В начале мероприятия Шаймиев поздравил присутствующих с 12-летием фонда «Возрождение». За эти годы, отметил он, было совершено много созидательной работы: отреставрировано свыше 50 исторических памятников, возведено около 20 новых знаковых сооружений, открыто 28 уникальных музеев, а Болгар и Свияжск обеспечены туристической, инженерной и транспортной инфраструктурой. Также в республике создаются полилингвальные комплексы «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

«Особый результат — то, что нам удалось включить и Болгар и Свияжск в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, — напомнил Государственный Советник РТ. — Этого в России прежде не удалось сделать никому — мы единственный регион в стране, где сразу три объекта представляют всему миру выдающуюся универсальную ценность».

Шаймиев подчеркнул, что включение в Список ЮНЕСКО номинации «Астрономические обсерватории КФУ» — это новая задача, уникальное событие не только для Татарстана, но и всей России. «Астрономические обсерватории являются совершенно новой номинацией, представляющей вклад отечественной российской и татарстанской науки в мировое культурное наследие», — объяснил он.

Продвигать данную номинацию крайне важно, особенно в связи с приближающимся 45 заседанием Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое пройдет в июне в Казани.

Присутствовавший на заседании онлайн посол по особым поручениям МИД РФ, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе поздравил Минтимера Шаймиева и всех участников совещания с 12-летием республиканского фонда «Возрождение».

«За годы масштабной работы под руководством Минтимера Шариповича Республике Татарстан удалось добиться поистине беспрецедентных результатов в области сохранения и продвижения культурно-исторического наследия на международном уровне», — заметил он.

По словам Орджоникидзе, комментарии и ответ по номинационному досье обсерваторий станут известны в марте.

О подготовке и перспективах продвижения объекта, документации также рассказали представители КФУ и Комитета РТ по охране культурного наследия.