Шаймиев: В сохранении наследия Татарстан открыт к сотрудничеству с другими регионами

Фото: пресс-служба Президента РТ

Масштабный международный форум, посвященный 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, который прошел в декабре в Санкт-Петербурге и Казани, внес большой вклад в сохранение всемирного достояния человечества, заявил Государственный советник Республики Татарстан, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол доброй воли по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев. В работе по сохранению наследия Татарстан готов к сотрудничеству с другими субъектами России, подчеркнул он, выступая на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в Москве.

Собрание прошло под председательством главы МИД РФ, председателя комиссии Сергея Лаврова. Он представил доклад об итогах работы за предыдущий период. В частности, Лавров отметил масштаб прошедшего в Казани и Санкт-Петербурге форума.

«Он собрал делегации из 56 стран, СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, в том числе на уровне министров. Мероприятие стало крупнейшим и наиболее представительным международным событием юбилейного года в рамках упомянутой конвенции», – подчеркнул министр иностранных дел РФ.

В рамках форума прошло 10 международных конференций, сообщил в своем выступлении Шаймиев. «В столице Татарстана также собрались представители традиционных конфессий для обсуждения вопросов сохранения памятников религиозного наследия», – отметил он, добавив, что проведенная работа говорит об ответственном и заинтересованном подходе России к проблеме защиты и сохранения памятников Всемирного наследия.

«Для нас большая честь, что этот Форум, с мощной объединительной повесткой – «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия», наряду с Санкт – Петербургом, – прошел и на территории Республики Татарстан, где уделяется особое внимание сбережению памятников истории и культуры, три из которых включены в Список ЮНЕСКО », – подчеркнул Шаймиев.

Материальное наследие неотделимо от духовного, считает Госсоветник РТ. Он напомнил, что благодаря исследованиям древнего Болгара установлено, что 1100 лет тому назад на этой земле был добровольно принят ислам. Он поблагодарил Президента РФ Владимира Путина и Правительство России за поддержку и теплые поздравления в связи с этим историческим событием, передает пресс-служба Президента РТ.

«Республика Татарстан намерена и далее продолжать комплексную работу по сохранению и продвижению наследия на международном уровне, участию в программной деятельности ЮНЕСКО. Татарстан также открыт к сотрудничеству по данному направлению и с другими субъектами нашей страны», – заключил Шаймиев.