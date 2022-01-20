Шаймиев: В 2009-м Путин согласился дать 400 млн рублей на воссоздание Болгара и Свияжска

В преддверии 2010 года, когда первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев собирался оставить свой пост, бывший тогда Премьер-министром России Владимир Путин назначил ему встречу. Беседа состоялась 30 декабря 2009 года. В ходе разговора Шаймиев попросил у Путина полмиллиарда рублей на восстановление Болгара и Свияжска. Он рассказал об этом в интервью телеканалу «ТНВ».

«Давайте так, значит, говорю, и мусульманский X–XIV веков Болгар, и XVI века православный Свияжск восстановим — оба прекрасных града на берегах Волги. Я говорю: „Мы их обделяем и себя обделяем. И жителям не создаем условия, и сами не пользуемся“. Путин спросил: „Какая цена вопроса?“ Я ответил, что у себя это обсуждали, нужно по полмиллиарда [рублей] в год до завершения восстановления этих исторических ценностей, этих городов. Он говорит: „Ладно. Давай, по четыреста [миллионов] начнем“», — изложил подробности диалога с нынешним главой государства первый Президент Татарстана.

Руководство республики еще в 1998 году обратилось в ЮНЕСКО с просьбой о включении Казанского Кремля, Болгара и Свияжска в Список Всемирного наследия. В 2000 году при активном участии Минтимера Шаймиева Казанский Кремль был включен в этот перечень. На очереди были древние города Болгар и Свияжск, но путь предстоял нелегкий. Началась масштабная работа.

«Мы, безусловно, понимали, что это не просто консервация памятников и восстановление руин. Мы были убеждены, что если восстанавливаем древний город, то должны воссоздать его духовную атмосферу», — подчеркнул Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

В 2014 году Болгар вошел в Список Всемирного наследия, сейчас он вновь стал местом паломничества мусульман. В 2017-м Свияжск также был включен в этот перечень.

Первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву сегодня исполнилось 85 лет.