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Шаймиев: Участие в президентских выборах — это верный путь к укреплению нашего единства!
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, являющийся доверенным лицом кандидата на пост Президента России — действующего главы государства Владимира Путина, обратился к жителям республики с видеообращением, посвященным предстоящим президентским выборам.
«Уважаемые татарстанцы! 17 марта этого года мы выбираем Президента Российской Федерации. На этот раз, в условиях жесткого внешнего давления, это не просто избрание главы государства на последующие годы, это — борьба за государственный, технологический, продовольственный, научный и, безусловно, духовный суверенитет нашей страны», — выразил уверенность Государственный Советник РТ.
«Это означает, что мы должны прийти и дружно проголосовать за сбережение наших традиционных ценностей, основанных на взаимоуважении и взаимопонимании, любви и семье, патриотизме и достоинстве, за сохранение культурного наследия и духовности, межнационального и межконфессионального согласия», — поделился своим пониманием ситуации политик.
«Участие в президентских выборах — это верный путь к укреплению нашего единства!» — резюмировал Минтимер Шаймиев.
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