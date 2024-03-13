Шаймиев: Участие в президентских выборах — это верный путь к укреплению нашего единства!

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, являющийся доверенным лицом кандидата на пост Президента России — действующего главы государства Владимира Путина, обратился к жителям республики с видеообращением, посвященным предстоящим президентским выборам.

«Уважаемые татарстанцы! 17 марта этого года мы выбираем Президента Российской Федерации. На этот раз, в условиях жесткого внешнего давления, это не просто избрание главы государства на последующие годы, это — борьба за государственный, технологический, продовольственный, научный и, безусловно, духовный суверенитет нашей страны», — выразил уверенность Государственный Советник РТ.

«Это означает, что мы должны прийти и дружно проголосовать за сбережение наших традиционных ценностей, основанных на взаимоуважении и взаимопонимании, любви и семье, патриотизме и достоинстве, за сохранение культурного наследия и духовности, межнационального и межконфессионального согласия», — поделился своим пониманием ситуации политик.

«Участие в президентских выборах — это верный путь к укреплению нашего единства!» — резюмировал Минтимер Шаймиев.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).