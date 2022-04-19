Шаймиев: Нашу многонациональную культуру никто не сможет отменить

пресс-служба Президента РТ

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев высказался о попытках стран Запада отменить российскую культуру.

«Культура – это душа народа, это мудрость и традиции, которые связывают все поколения воедино. Мы сильны своей культурой, которая и сохранит нас единым народом и единой страной. Пока мы все будем развивать и защищать свою многонациональную культуру, ее никто не сможет отменить», — заявил Шаймиев, выступая на молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан», прошедшем в субботу в Москве.

Госсоветник РТ добавил, что Россия не имеет права быть слабой. Страна должна защищать свою землю, народ, традиции и ценности.

Участникам форума Шаймиев посоветовал постоянно трудиться и двигаться, а также читать «и, по возможности, взяться за классику». В первую очередь он рекомендовал прочитать произведения Габдуллы Тукая.