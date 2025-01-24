Шаймиев: Татарстан одним из первых задумался о сохранении культурного наследия

Минтимер Шаймиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работа по восстановлению памятников культурного наследия в Татарстане говорит в том числе о духовной зрелости жителей республики. Такое мнение высказал первый Президент РТ, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Его слова зачитали на итоговом заседании коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Мы в Татарстане одними из первых стали задумываться о сохранении своего культурного наследия и решили взяться за масштабное восстановление памятников истории и культуры на территории нашей республики. Это был не только серьезный деловой порыв, но и яркое свидетельство духовной зрелости нашего народа, который также активно включился в процесс возрождения исторических объектов не только федерального или республиканского значения, но и памятников местного уровня», — отметил Шаймиев.

Во многом этим и было обусловлено создание в 2018 году Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Отрадно, что нам удается достойно продолжать славную традицию одновременного восстановления памятников исламской и православной культуры, которая, безусловно, способствует сохранению мира и согласия в республике к дальнейшему сплочению нашего многонационального народа», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

С объектами культурного наследия работают люди разных профессий — реставраторы, архитекторы, строители, ученые, историки, эксперты. Но всех их объединяет сложная задача сохранения и приумножения культурно-исторического достояния и огромная ответственность за культурное наследие перед будущими поколениями.

Шаймиев также напомнил слова великого гуманиста — академика Дмитрия Лихачева, который писал, что до известных пределов утраты в природе восстановимы, но иначе обстоят дела с памятниками культуры.

«Их утраты невосстановимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается или искажается навсегда. Желаю вам всегда руководствоваться этой мыслью и прилагать все усилия для того, чтобы вы могли восхищаться нашим наследием и уважать себя за то, что смогли его возродить и сохранить», — заключил первый Президент Татарстана.

Минтимер Шаймиев также пожелал здоровья и новых успехов сотрудникам Комитета по охране ОКН.