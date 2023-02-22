Шаймиев стал первым гостем выставки Эрмитажа «Александр Македонский» в Казанском Кремле

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Центре «Эрмитаж-Казань» в Казанском Кремле открылась новая масштабная выставка из фондов Государственного Эрмитажа – из Санкт-Петербурга в столицу Татарстана прибыли около 380 экспонатов, объединенные проектом «Александр Македонский. Путь на Восток». Одними из первых посетителей выставки стали Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, глава Минкульта РТ Ирада Аюпова, которые осмотрели историческую, но при этом очень современно оформленную экспозицию в сопровождении директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и куратора выставки Анны Трофимовой.

«Такие уроки истории, причем еще той, древней эпохи, дорогого стоят. Пообщаться таким образом со всемирно известным Эрмитажем для нашего населения – это и обретение, и счастье. Спасибо, что вы нас приобщили! В исламе мы называем Александра Македонского Искандером. И ведь он не просто завоевывал пространство и население, но и оказал сильнейшее влияние на искусство этих территорий. Меня это поразило. Я посмотрел выставку и понял, что раньше не задумывался, какое огромное влияние на культуру могло быть – на культуру разных земель, разных народов. Это уму не постижимо! Выставка сделана настолько душевно, что создает уверенность в нашем народе, тем более, в эти дни и в той обстановке, в какой сейчас находится весь мир», – поделился впечатлениями Минтимер Шаймиев.

На выставке представлены античные вазы и изваяния, другие крупные и мелкие археологические находки, картины, оружие, шлемы, щиты и панцири воинов, скульптуры, а также ювелирные украшения и монеты, так или иначе связанные с именем великого полководца. Чтобы отправить в Казань экспонаты к выставке потребовался 41 специальный ящик, а их общий вес составил 4,7 тонны. Самыми ценными из них куратор выставки Анна Трофимова назвала золотую диадему с Геракловым узлом II века до н.э., золотой оливковый погребальный венок – аналог тому, что был в гробнице царя Филиппа II, отца Александра Македонского, ряд античных камелий – небольших ювелирных украшений, выполненных в технике барельефа на драгоценных, полудрагоценных камнях.

«Эллинизм – это время роскоши. Мы привезли довольно много предметов из серебра, золота и драгоценных металлов, драгоценных камней. Предполагаю, что высокую страховую стоимость имеет также живопись: у нас на выставке представлены две живописные работы – Джованни Доменико Тьеполо и Джованни-Баттиста Питтони. Предполагаю также, что это и предметы древнего вооружения: все они большая редкость, потому что сохранялись в погребениях и найдены при раскопках. В общем, это все стечение исторических обстоятельств. Редкость очень большая – коптские ткани и фаюмский портрет (погребальный портрет, которым идентифицировали захоранивемую мумию – прим. Т-и)» – рассказала Трофимова.

Выставка, напомним, разделена на несколько тематических зон. Встречает посетителей вводный зал с интерактивной картой походов Александра Македонского. Прикоснувшись рукой к одной из точек на его маршруте, можно будет кликнуть фотографию и увидеть, как завоеванный великим полководцем город выглядит в современности.

Следующий зал посвящен классической Греции, в которой родился и воспитывался будущий завоеватель. Здесь в большой витрине выставлены различные типы античных сосудов, а рядом игровая тактильная зона, где можно будет, как мозаику, пособирать эти сосуды из фрагментов, а заодно прочесть название: амфора, кратер, лекиф, гидрия. Здесь же первая тактильная станция: воспроизведенный на 3D-принтере небольшой древнегреческий сосуд для воды – чернофигурная гидрия.

Последующие несколько залов рассказывают о Восточном походе Александра Македонского, длившемся 11 лет, принесшем ему мировое господство и навсегда изменившем судьбу цивилизаций Древнего мира. Выставка дополнена пятью тактильными станциями – копиями экспонатов оригинального или увеличенного размера, которые можно и даже нужно трогать руками, чтобы получить дополнительные впечатления. Кроме чернофигурной гидрии это также золотая в подлиннике античная монета статер 336–323 годов до н. э., фрагмент рельефа из Персеполя с изображением воина. Кроме того, к выставке подготовлены пять ассоциативных ароматов, которые помогут посетителям пройти по маршруту Восточного похода Александра Македонского, они посвящены Греции, Персии и Индии того времени.

Завершающий раздел выставки — наследие Александра Великого. Его представят картины и гравюры эпохи Возрождения, произведения прикладного искусства из фарфора, бронзы и драгоценных металлов. Самым запоминающимся экспонатом последнего раздела, вероятно, станет бочка Диогена. Она, конечно, не подлинник – скорее символ. В нее можно будет забраться и послушать миф о Диогене и Александре Македонском, причем как на русском, так и на татарском языке.

«Бочка Диогена – я бы сам в нее залез! Я с большим интересом хочу посмотреть, как взрослые и дети будут играть теми игрушками, которые для них специально к этой выставке изготовил Центр “Эрмитаж-Казань“. Это прекрасный образец всего, что представляет Эрмитаж с той большой глобальной интеллектуальной программой, которая обращена к миру и рассказывает, что такое диалог культур. Мы сегодня обсуждали, что мы сделаем у себя в Эрмитаже, посмотрев на то, что устроили к этой выставке наши коллеги в Центре “Эрмитаж-Казань“», – сказал Михаил Пиотровский, отметив, что на открытие выставки «Александр Мкедонский. Путь на Восток» прибыли представители эрмитажных спутников из Владивостока, Выборга, Омска.

Выставка «Александр Македонский. Путь на Восток» продлится до 8 октября.