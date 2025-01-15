Шаймиев снял с «Елки желаний» открытки трех детей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Елка желаний». Он снял с празднично украшенного дерева открытки трех детей и пообещал, что исполнит их желания в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Раиса республики.

Так, Шаймиев поможет 7-летнему Арсению побывать за кулисами театра и исполнит мечты 13-летней Мирославы и 16-летней Полины, чей отец участвует в специальной военной операции.

У «Елки желаний» Государственного Советника РТ встретили участники молодежной организации «Движение Первых», а также учащиеся полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» — Казань. Он поздравил жителей республики с наступившим Новым годом и пожелал благополучию всему многонациональному народу.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря акции любой желающий может превратиться в «доброго волшебника» и исполнить новогоднее желание юного мечтателя.

В этом году «Ёлка желаний» проходит с 15 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года.