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Шаймиев снял с «Елки желаний» открытки трех детей
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Елка желаний». Он снял с празднично украшенного дерева открытки трех детей и пообещал, что исполнит их желания в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Раиса республики.
Так, Шаймиев поможет 7-летнему Арсению побывать за кулисами театра и исполнит мечты 13-летней Мирославы и 16-летней Полины, чей отец участвует в специальной военной операции.
У «Елки желаний» Государственного Советника РТ встретили участники молодежной организации «Движение Первых», а также учащиеся полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» — Казань. Он поздравил жителей республики с наступившим Новым годом и пожелал благополучию всему многонациональному народу.
Благотворительная акция «Елка желаний» проводится с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Благодаря акции любой желающий может превратиться в «доброго волшебника» и исполнить новогоднее желание юного мечтателя.
В этом году «Ёлка желаний» проходит с 15 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года.
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