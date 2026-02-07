«Шаймиев сказал: «А что же вы не защищаете свою идею?»: как барс попал на герб Татарстана

Крылатый барс украшает герб Татарстана уже 34 года, но в начале 1990-х, когда утверждался официальный символ республики, не всем было очевидно, что именно он должен стать центром композиции. Более того, даже авторство Назыма Ханзафарова могло кануть в Лету, если бы не его сын. История создания геральдического символа – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не настраивал себя на какой-то проект. Если настроишь, будешь необъективен»

История создания герба нашей республики изучена достаточно хорошо. Да и живых свидетелей этого процесса немало, особенно с учетом того, что сессия Верховного Совета Татарстана, на которой утверждался новый геральдический символ, транслировалась в прямом эфире. Народный поэт РТ Ренат Харис подготовил целую книгу о символах Татарстана, СМИ регулярно рассказывают о том, «как это было», каждое 7 февраля. Как правило, говорят о расшифровке восьмилистной астры или о значении семи перьев на крыльях барса. Но в этой истории все еще находятся белые пятна, которые вполне можно заполнить.

В 1990 году Верховный Совет ТАССР образовал Конституционную комиссию из 39 человек во главе с Минтимером Шаймиевым. В ее составе была организована рабочая группа, ответственная за разработку государственных символов. Возглавил ее на тот момент народный депутат, но всегда поэт Ренат Харис.

Тогда по радио и телевидению объявили о проведении конкурса, в республиканских газетах было опубликовано положение. Как вспоминает Ренат Магсумович, все было организовано демократически. Руководитель рабочей группы устраивал выставки, которые посещали депутаты, а затем работы обсуждались на заседаниях парламента Татарстана.

В начале 1990-х, когда утверждался официальный символ республики, не всем было очевидно, что именно барс должен стать центром композиции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как руководитель рабочей группы, я прочитал огромное количество материалов на эту тему и не настраивал себя на какой-то конкретный проект. Если себя настроишь, будешь необъективным. Я должен был быть демократичным и объективным», – так ответил Харис на вопрос «Татар-информа» о его личных предпочтениях.

Среди вариантов проекта герба были и советские символы, и волк, и конь, и башня Сююмбике. Но депутаты выбрали белого барса.

«У каждого депутата было свое мнение, но ак барс – распространенное тотемное животное. Мы выходцы из алтайских краев, где водятся снежные барсы, мы имели отношение к этим тотемным животным», – считает Харис.

Представлял барса его автор – филолог и краевед Назым Ханзафаров (он скончался в декабре 2023 года), а художником выступил Риф Фахрутдинов. Свою руку к гербу приложили и другие художники – И. Загитов и Е. Сагинов. Вспоминая то время, сын ученого Ильшат Ханзафаров также указывает на то, что в работе участвовала группа людей. Однако первоначально автором герба определили только Фахрутдинова, а авторство Ханзафарова было официально признано только спустя 17 лет.

Художником выступил Риф Фахрутдинов (второй справа) Фото: gossov.tatarstan.ru

«Ислам запрещает изображение животных»

Как вспоминает Ильшат Ханзафаров, в первый тур отбора Риф Фахрутдинов заявил василиска, но комиссия его завернула, обосновав так: это не новое, а хорошо забытое старое. Тогда художник решил проконсультироваться с Ханзафаровым-старшим.

«Отец рассказал, каким он видит герб, что там должно быть. Например, предложил выбрать круглую форму, так как она удобна и для печати, и в целом», – сообщил «Татар-информу» Ильшат Назымович.

Назым Ханзафаров изучал мифологию предков татар, в том числе булгарскую. Он выяснил, что в древности крылатый барс считался у местных народов символом плодородия и выступал покровителем территории, на которой они жили. Ученый и художник договорились о совместном проекте (идея первого, исполнение второго), и герб с барсом принял участие во втором туре. Но на заседании Верховного Совета его оценили далеко не сразу.

Назым Ханзафаров выяснил, что в древности крылатый барс считался у местных народов символом плодородия и выступал покровителем территории, на которой они жили Фото: из семейного архива Ханзафаровых

«Их вариант как бы задвинули, обсуждали другие. Заседание уже подходило к концу, и вдруг Минтимер Шарипович сказал моему отцу: «А что же вы не защищаете свою идею? Давайте тоже». Отец послал записку в президиум, его пригласили на трибуну, и он развернуто выступил», – поделился Ильшат Ханзафаров.

Вопросы к этому проекту у депутатов, конечно, тоже были.

«Многие не понимали, почему барс. Говорили: «Ислам запрещает изображение животных, откуда он мог взяться у татар». Но это как раз доисламское явление, барс был на браслетах и других украшениях в Волжской Булгарии. А Шаймиеву, наверное, просто понравилось. Красивый же герб», – предположил Ханзафаров-младший.

«Шаймиеву, наверное, просто понравилось. Красивый же герб» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Герб – это блазон»

К сожалению, добиться комментария Рифа Загреевича «Татар-информу» не удалось. Все другие опрошенные лица, имевшие отношение к этой истории, на вопрос о том, кто создал герб республики, отвечают примерно одно: автор идеи – профессор Ханзафаров, исполнитель – художник Фахрутдинов. В этом уверен и Ренат Харис, того же мнения придерживается председатель Татарстанского отделения Союза художников России Рабис Саляхов: «Герб – это блазон (описание герба в геральдике, – прим. Т-и). А изображение – это уже вольная трактовка [блазона]».

Тогда каким образом ошибка авторства оставалась незамеченной на протяжении 17 лет? По мнению народного поэта, кто-то просто недоглядел.

«Когда принимали постановление, один товарищ не сразу понял все это дело. Перед Верховным Советом выступал не художник-исполнитель, а ученый Назым Ханзафаров», – рассказал Харис.

Возможно, что эта ошибка не казалась критичной для современников. Тем более что и сам Назым Габдрахманович не стал «качать права».

«После принятия герба отец думал, что тоже будет признан автором. Но когда этого не случилось, он сказал: «Времена тяжелые, Татарстану нужно спокойствие», и шум поднимать не стал. Уже спустя 17 лет (в 2009 году, – прим. Т-и) я написал обращение на имя руководителя нашей республики с просьбой восстановить справедливость», – рассказал Ильшат Ханзафаров.

В 2021 году Назым Ханзафаров получил медаль «100 лет образования ТАССР» за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ, заслуги в профессиональной и общественной деятельности Фото: из семейного архива Ханзафаровых

Тогда же, в 2009 году, собралась комиссия, которая участвовала в обсуждении и принятии герба в 1992 году. По ее итогам Ренат Харис дал заключение: автором идеи герба является Назым Ханзафаров.

Ильшат Ханзафаров попросил «Татар-информ» передать благодарности от имени его отца:

«Пользуясь случаем, хотел бы передать слова благодарности Назыма Ханзафарова руководству нашей республики: Р. Н. Минниханову, М. Ш. Шаймиеву, Ф. Х. Мухаметшину. Три с лишним года назад на заседании Геральдического совета Фарид Хайруллович вручил ему Благодарственное письмо Раиса (тогда еще Президента) РТ. Заседание проходило в Казанском университете, весь зал аплодировал стоя. На отца это произвело большое впечатление.

Он за наградами никогда не бегал, на это вручение даже не хотел идти – был уже в тяжелом состоянии. Я уговорил его только тем, что рядом с ним будет его внук. И мы свозили его на инвалидной коляске. Когда вернулись домой, отец попросил передать свои слова благодарности. Он уже не говорил, показывал карандашом буквы на листочке с алфавитом, а мы это записывали».