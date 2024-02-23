Шаймиев обратился к татарстанцам с видеопоздравлением по случаю Дня защитника Отечества

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

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Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, являющийся доверенным лицом кандидата на пост Президента России — действующего главы государства Владимира Путина, обратился к жителям республики с видеопоздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

«День защитника Отечества имеет особое значение для нашей страны. Российская Федерация — самая большая в мире по пространству и самая богатая по потенциалу страна — во все времена обязана защищать свой суверенитет. Мы не имеем права быть слабыми», — заявил Государственный Советник.

«И сегодня, в ответ на попытки недружественных стран уничтожить Россию, народ сплотился вокруг действующего Президента. Владимир Владимирович говорил, что сегодня при защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории весь народ является защитником Отечества. Я с ним полностью согласен: каждый из нас на своем месте может и должен сохранить, развивать и преумножить всё то, что дорого нам всем: наши традиционные ценности и наше единство», — поделился первый Президент РТ своим видением ситуации.

«От всей души поздравляю с Днем защитника Отечества сильных и мужественных людей, для которых свобода и безопасность, мир и покой нашей Родины являются священными. Светлая память всем тем, кто исполнил свой долг перед Отечеством ценой своей жизни. Сил и здоровья тем, кто сейчас отстаивает наши рубежи на боевом посту», — заключил Минтимер Шаймиев.