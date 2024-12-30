Шаймиев: Самая любимая елочная игрушка — самодельная

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал в интервью изданию «ГлагоL», что его радуют самодельные елочные игрушки, которые ему дарят дети, и предположил, с чем могут быть связаны эти чувства.

«Самая любимая — самодельная елочная игрушка. Каждый Новый год я получаю такие подарки от детей. Неважно, из чего и как они сделаны, главное — своими руками, вкладывая душу и добрые пожелания. Думаю, это идет у меня с детства», — заметил первый Президент РТ.

Шаймиев пояснил, что о праздновании Нового года он узнал в начальной школе. По инициативе его первой учительницы жители деревни решили впервые отметить этот праздник в маленьком сельском клубе рядом со школой.

«Мы <...> узнали, что на Новый год принято украшать елку, но в наших краях лесов было крайне мало, ели не было и в помине, даже сосна — большая редкость. Поэтому нам было вдвойне радостно, когда в наш клуб вдруг завезли настоящую сосну», — поделился воспоминаниями политик.

Но елочных игрушек тоже не было, поэтому школьников попросили сделать их своими руками. «Я до сих пор отчетливо помню рисунок в книге, по которому я вырезал из картона силуэт лошади. Я даже покрасил его, благо у нас дома были акварельные краски, что было тоже большой редкостью. Душа моя пела: лошадка получилась такой, как я хотел», — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

По словам Государственного Советника РТ, после завершения празднования игрушки раздали детям, и он унес вырезанную им лошадь к себе домой, а затем «так и носил ее на елки, пока учился в начальной школе».