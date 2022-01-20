Шаймиев рассказал, почему не поддержал перевод татарской письменности на латиницу

Татарстан отказался от перевода татарской письменности на латиницу, поскольку это разделило бы татарскую нацию, представители которой живут в разных регионах России. Об этом рассказал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Меня начали обвинять, что я противник перехода к латинице. Я родился, учился и вырос в преимущественно татарском Актанышском районе, там и сегодня живет 86% татар (от общей численности населения района — прим. Т-и). У меня учительница была, которая еще застала латиницу. Но я продолжал настаивать, что мы не можем перейти на латиницу, хотя <…> она очень <…> красива. Тут вопросов нет», — заметил Минтимер Шаймиев в интервью телеканалу «ТНВ».

«Но и сегодня я убежден: как можно своими руками разделить татар, которые живут в разных областях, которые живут внутри России? В такой ситуации мы подставили бы самих себя, отделили бы своими руками — за счет письменности прежде всего», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

Первому Президенту Татарстана сегодня исполнилось 85 лет. По этому случаю на телеканале «ТНВ» вышел фильм «Шаймиев».