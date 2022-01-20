Шаймиев рассказал, как воплотил детскую мечту об озере, став министром мелиорации

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал о своей детской мечте, которую он смог реализовать, став руководителем, в документальном фильме «Шаймиев», который вышел на телеканале «ТНВ-планета».

«Летом мы в основном трудилась на огороде, и, безусловно, самым нудным из этого была прополка в летнюю жару. Целый день борешься с сорняками под палящим солнцем и думаешь: „Вот бы искупаться!“ А около нашей деревни, кроме речушки в овраге, никакого приличного водоема не было. И если кому очень сильно хотелось купаться, тот вскакивал на лошадь или на тогдашнюю редкость — велосипед и ехал 8 километров к соседней деревне на речку Ик. Вот это была большая радость и редкость. Она приравнивалась к счастью», — поделился воспоминаниями Государственный Советник РТ.

Поэтому с детства Минтимера Шариповича стала занимать мысль, можно ли сделать какой-то водоем наподобие озера в его деревне.

«Это детская мечта! Однако по воле судьбы, став в 1969 году министром мелиорации и водного хозяйства республики, я всё же осуществил эту мечту. Тогда за 13 лет моей работы министром по республике было сооружено 450 капитальных плотин для водоемов. Они и сейчас действуют, к счастью», —заметил Шаймиев.

А в родной деревне первого Президента республики соорудили большой красивый пруд. «Народ воспринял этот пруд как огромный подарок Всевышнего. Я сам был рад вдвойне, потому что, осуществив свою мечту, я очень многое сумел сделать полезного для людей. Наш пруд и поныне радует моих земляков и гостей», — добавил Минтимер Шаймиев.