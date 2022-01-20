Шаймиев рассказал, как Сакина апа догадалась о его уходе с должности Президента

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев рассказал, как его супруга Сакина апа догадалась о его уходе с должности Президента Татарстана.

«Обычно я никогда не говорю о своих намерениях. У нас в семье это принято так, пока я сам не скажу, никто ни о чем меня не расспрашивает: идет жизнь и идет, лишь бы нормально шла. Но Сакина догадалась — по белому щенку», — объяснил Шаймиев.

Дело в том, что Минтимер Шарипович всегда хотел завести собаку и ему несколько раз дарили щенков знающие о его желании люди. «Но я как человек крайне ответственный всегда передавал их в хорошие руки, считая, что к живому существу надо относиться по-человечески, уделять должное внимание. А я, будучи во главе республики, позволить себе такого отношения не мог», — пояснил руководитель в интервью телеканалу «ТНВ».

И вот наконец-то в январе 2009 года Минтимеру Шаймиеву подарили щенка — белую лайку. Он поселил собаку на даче, соорудил вольер. «И вот тут Сакина поняла: скоро будут перемены. Она первой сказала: „Наконец-то! Я чувствую, что ты решился на перемены“», — заметил Шаймиев.

Новому питомцу Минтимер Шарипович дал кличку Маэмай по имени героя стихотворения Габдуллы Тукая.