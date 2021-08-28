Шаймиев рассказал, как отметит День республики в этом году

30 августа в Татарстане будет отмечаться День республики и города Казани. О своих планах и традициях на этот праздник в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Шаймиев поделился, что его покойная супруга Сакина всегда мечтала, чтобы он проводил этот праздник вместе с ней. Поэтому, несмотря на загруженный график, после официальных мероприятий он всегда стремился домой, чтобы провести время в кругу семьи.

«Поэтому День республики после официальных мероприятий превращался больше в семейный праздник. Потом можно было пойти погулять, поговорить, повспоминать, а было что вспомнить», — рассказал Минтимер Шаймиев.

Этот год для него не станет исключением: День республики он планирует провести на даче в Боровом Матюшино.