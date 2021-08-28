news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 августа 2021  14:16

Шаймиев рассказал, как отметит День республики в этом году

news_top_970_100

30 августа в Татарстане будет отмечаться День республики и города Казани. О своих планах и традициях на этот праздник в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Шаймиев поделился, что его покойная супруга Сакина всегда мечтала, чтобы он проводил этот праздник вместе с ней. Поэтому, несмотря на загруженный график, после официальных мероприятий он всегда стремился домой, чтобы провести время в кругу семьи.
«Поэтому День республики после официальных мероприятий превращался больше в семейный праздник. Потом можно было пойти погулять, поговорить, повспоминать, а было что вспомнить», — рассказал Минтимер Шаймиев.

Этот год для него не станет исключением: День республики он планирует провести на даче в Боровом Матюшино.

#Шаймиев Минтимер #День республики
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное