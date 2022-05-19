Шаймиев рассказал Бердымухамедову о создании в РТ полилингвальных комплексов «Адымнар»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили деятельность татарстанского фонда «Возрождение», в том числе создание в республике полилингвальных комплексов «Адымнар», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Так, Минтимер Шаймиев, являющийся председателем попечительского совета фонда, представил гостю выставку, посвященную «Возрождению», рассказал о работе, проводящейся в Татарстане для сохранения историко-культурного наследия, о возрождении Болгара, острова-града Свияжска, создании Болгарской исламской академии, Собора Казанской иконы Божией матери и других проектах.

«В ходе беседы Минтимер Шаймиев, Гурбангулы Бердымухамедов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин обсудили возможности сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном в сфере культуры, образования и исторического наследия», — говорится в сообщении.