Шаймиев рассказал Аляутдинову о достижениях РТ в сохранении культурного наследия

фото: пресс-служба Государственного Советника Татарстана

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился в Казани с директором Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Ринатом Аляутдиновым. Стороны обсудили сохранение историко-культурного наследия в РТ, а также сотрудничество в сфере культуры и исторического наследия.

«Минтимер Шаймиев представил директору Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ экспозицию о деятельности Республиканского Фонда „Возрождение“ по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о реализованных фондом проектах по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжска, строительству Болгарской исламской академии, воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери и созданию полилингвальных образовательных комплексов „Адымнар“», — сообщает пресс-служба Государственного Советника РТ.

Кроме того, Шаймиев и Аляутдинов обсудили сотрудничество в сфере культуры, образования и исторического наследия.

Представитель МИД прибыл в Татарстан накануне. Он поприветствовал участников гала-концерта международного фестиваля «Восточный база» и зачитал участникам телеграмму от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.