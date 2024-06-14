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Шаймиев провел совещание по строительству гостиницы в Болгаре
Сегодня Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел выездное совещание по строительству загородной трехзвездочной гостиницы в поселке Приволжский Спасского района республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Поселок находится за пределами границ Болгарского историко-археологического комплекса. Совещание состоялось на самой строительной площадке. Минтимер Шаймиев, которого сопровождал глава Спасского района Фаргат Мухаметов, осмотрел строящиеся двухэтажные здания, которые возводятся из клееных деревянных стеновых панелей.
Строительство началось в марте этого года. На первом этапе предусмотрено возведение трех спальных корпусов, визит-центра, банного комплекса, дома для персонала и котельной. Общая площадь гостиничного комплекса — более 3 тыс. кв. метров. Первый спальный корпус готов на 60%, там уже идет монтаж инженерных систем. Построен и первый этаж визит-центра. Завершается монтаж фундаментов остальных зданий.
Инвестором проекта является Республиканский фонд «Возрождение». Проект комплекса разработан ГУП «Татинвестгражданпроект», заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Подрядчики — ГУП РТ «Татлизинг» и ООО «Строймонтаж».
Затем совещание продолжилось в административном здании Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Заместитель директора Главинвестстроя РТ Виктор Никитенко рассказал о ходе работ. Главный инженер проекта Григорий Руденко обратил внимание на особенности проектирования деревянных сооружений. О готовности ресурсоснабжающих организаций доложил заместитель директора «Татлизинга» Ильдус Насыров.
Минтимер Шаймиев в свою очередь напомнил, что туризм внутри страны развивается высокими темпами и что с каждым годом туристов и паломников, посещающих Болгар, становится больше.
«Всё больше желающих оставаться в Болгаре на несколько дней, чтобы полноценно ознакомиться с историей и культурой древнего города. Поэтому создание трехзвездочного отеля — это требование времени. У нас есть возможности сделать в этом направлении больше и лучше», — уверен он.
Государственный Советник РТ также упомянул, что выбор дерева как строительного материала не случаен: деревянные корпуса не только экологичны и красивы, но и идеально вписываются в природный ландшафт.
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