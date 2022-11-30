Шаймиев: На фоне разгорающегося мирового конфликта Россия борется с масштабными угрозами

Проведение международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия — важное и значимое событие, заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. В современных геополитических условиях оно является глобальным по своим задачам, сказал он в приветствии на пресс-конференции ТАСС.

«Уверен, что участники предстоящего форума отчетливо осознают, что на фоне разгорающегося мирового конфликта именно Россия, отвергнувшая политическую и идеологическую монополию „коллективного Запада“, противодействует деструктивной деятельности и масштабным угрозам, поставившим мир на край гуманитарной катастрофы», — убежден Шаймиев.

Он поблагодарил всех, «кто в известных условиях отмены 45-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО проявил приверженность принципам Конвенции 1972 года и идеалам, заявленным правилам комитета».

С особыми словами благодарности он обратился в адрес российской комиссии по делам ЮНЕСКО и ее председателю — министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а также его советнику Григорию Орджоникидзе.

Сегодня в ТАСС проходит пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная международному форуму к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Столица Татарстана примет масштабное событие с 5 по 8 декабря.

Модератор пресс-конференции Андрей Журанков напомнил, что первый Президент Татарстана внес значимый вклад в эту область. Так, Минтимер Шаймиев является Послом доброй воли по межкультурному диалогу, председателем Попечительского совета республиканского фонда «Возрождение». При его деятельном участии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены все три объекта, которые находятся сегодня в Татарстане, — «Казанский Кремль», «Остров-град Свияжск», «Болгарский музей-заповедник».

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года — один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в ее рамках формировался Список всемирного наследия — перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.