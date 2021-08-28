Шаймиев: Принятие декларации было оправданным шагом, иного пути не было

Принятие Декларации о государственном суверенитете стало для Татарстана очень серьезным событием. Однако оно было оправдано, и другого пути на тот момент не было. Об этом в «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Он напомнил, что в те годы республика была полностью бесправна — и политически, и как хозяйствующий субъект. Так, она даже не могла самостоятельно устанавливать жирность творога, которым кормила свое население. Хотя при этом Татарстан всегда перевыполнял объем поставок в общесоюзный фонд и имел объем валовой продукции, сравнимый с суммой латвийского, эстонского и литовского. Кроме того, для республики оставалась закрытой возможность устанавливать контакты с другими регионами страны, с зарубежными странами.

«Образно говоря, нам просто не хватало воздуха, чтобы раскрыть возможности республик, краев и областей, — объяснил Шаймиев. — Россия первой заявила о своей бесправности, о том, что так дальше продолжаться не может. Татарстан заявил вторым. Принятие декларации было оправданным шагом. Иного пути не было».

Первый Президент Татарстана подчеркнул, что принятие декларации стало важным историческим шагом, ответственностью, «которую никому еще не доводилось испытать в истории нашей республики». Об этом нужно помнить всегда, считает он, ведь дальнейшее развитие региона и всей страны — это ответственность ее жителей. «Сейчас надо работать и показать, на что мы способны. Хорошо, что получается», — заключил он.

Напомним, декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан была принята 30 августа 1990 года.