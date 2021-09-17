Шаймиев принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ

Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев принял участие в выборах депутатов Госдумы ФС России — он проголосовал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

«Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут депутатами после предстоящих трех дней голосования, работали над выполнением того, что обещали населению. Наказы были разные, и нужно, чтобы они выполнялись новым составом Государственной Думы в соответствии с требованиями общества», — приводит слова Минтимера Шаймиева пресс-служба Президента РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в голосовании принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.