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Ру Тат
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17 сентября 2021  12:35

Шаймиев принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ

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Шаймиев принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ

Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев принял участие в выборах депутатов Госдумы ФС России — он проголосовал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района. 

«Важно, чтобы партии и кандидаты, которые станут депутатами после предстоящих трех дней голосования, работали над выполнением того, что обещали населению. Наказы были разные, и нужно, чтобы они выполнялись новым составом Государственной Думы в соответствии с требованиями общества», — приводит слова Минтимера Шаймиева пресс-служба Президента РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в голосовании принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

#Выборы 2021
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