Шаймиев представил Матыцину стенд, посвященный новому объекту ЮНЕСКО — обсерваториям КФУ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Они осмотрели экспозицию о деятельности фонда, передает пресс-служба Раиса РТ.

Шаймиев рассказал о реализованных проектах по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск, созданию Болгарской исламской академии, Собора Казанской иконы Божией матери, полилингвальных комплексов «Адымнар». Кроме того, он представил новый стенд, посвященный Астрономическим обсерваториям КФУ, которые в этом году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Матыцин поблагодарил Шаймиева за многолетнюю поддержку и большой вклад в развитие спорта в Татарстане. Он вручил ему медаль, посвященную 100-летию образования государственного органа управления в сфере физкультуры и спорта. Вековой юбилей ведомства отметили в ноябре.

Министр назвал Государственного Советника РТ своим учителем и наставником, напомнив об успешном сотрудничестве в период подготовки и проведения XXVII Всемирных летних студенческих игр в Казани.