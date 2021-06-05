Шаймиев: Празднование юбилея принятия ислама в Булгарии — ожидаемое всеми событие

Празднование 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария — ожидаемое всеми событие. Об этом на торжественном открытии ежегодного схода мусульман «Изге Болгар жыены» в Булгаре сказал Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Это благое дело. Это ожидаемое всеми событие. Здесь пишется история. Всевышний нам помогает, ЮНЕСКО также признало Булгар всемирным наследием. Раньше отмечать день принятия ислама в Булгар приезжали единицы. Празднование этого события делает нас ближе к исламскому миру. Что только мы не пережили на пути сохранения ислама, поэтому мы достойны этого», — сказал Шаймиев.

Он напомнил о 90-х годах прошлого столетия, когда общество только вставало на путь духовного возрождения.

«В те годы общество тоже поменялось. У нас оставались всего 23 мечети. Сейчас, слава Всевышнему, их полторы тысячи. В XIX–XX веках Казань была центром ислама. Самое главное — наличие межконфессиональных отношений в нашей республике. Независимо от национальности и религии имеется взаимопонимание между людьми», — подчеркнул он.

Минтимер Шаймиев также напомнил, что 45-я сессия комитета ЮНЕСКО в следующем году пройдет в Казани.

«Сессия приурочена к 50-летию Конвенции ООН об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой в 1872 году. Это очень серьезное мероприятие. Это выигрышно для всех нас», — сказал Минтимер Шаймиев.