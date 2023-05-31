Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шаймиев поздравил коллектив и ветеранов «Казаньоргсинтез» с Днем химика
Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поздравил коллектив и ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез» с профессиональным праздником – Днем химика. Он направил сотрудникам предприятия правительственную телеграмму.
«Сердечно поздравляю вас, весь коллектив и ветеранов ПАО "Казаньоргсинтез" с профессиональным праздником – Днем химика. Уверен, что, проявляя высокий профессионализм и целеустремленность, сохраняя верность традициям, ваш коллектив будет и дальше создавать современную, конкурентоспособную продукцию, обеспечивая успешное развитие одного из ведущих химических предприятий Татарстана и Российской Федерации.
От всей души желаю вам, всему коллективу ПАО «Казаньоргсинтез» крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. Барыгызга да исәнлек – саулык, бәхет, гаиләгезгә тигезлек, тормышыгызга бәрәкәт телим!» – говорится в тексте телеграммы.
В 2023 году исполняется 60 лет со старта работы одного из флагманов промышленности города — «Казаньоргсинтеза», который входит в Группу СИБУР.
Кроме того, в преддверии праздника СИБУР запустил просветительский и развлекательный проект Междунамихимия.рф. Казанцев и гостей города приглашают отметить День химика. Праздник пройдет 2 июня у центра семьи «Казан» с участием артистов Барбара-бенд, Элвина Грея, Сергея Лазарева и DJ BubbleGum. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»