Шаймиев поздравил коллектив и ветеранов «Казаньоргсинтез» с Днем химика

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поздравил коллектив и ветеранов ПАО «Казаньоргсинтез» с профессиональным праздником – Днем химика. Он направил сотрудникам предприятия правительственную телеграмму.

«Сердечно поздравляю вас, весь коллектив и ветеранов ПАО "Казаньоргсинтез" с профессиональным праздником – Днем химика. Уверен, что, проявляя высокий профессионализм и целеустремленность, сохраняя верность традициям, ваш коллектив будет и дальше создавать современную, конкурентоспособную продукцию, обеспечивая успешное развитие одного из ведущих химических предприятий Татарстана и Российской Федерации.

От всей души желаю вам, всему коллективу ПАО «Казаньоргсинтез» крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. Барыгызга да исәнлек – саулык, бәхет, гаиләгезгә тигезлек, тормышыгызга бәрәкәт телим!» – говорится в тексте телеграммы.

В 2023 году исполняется 60 лет со старта работы одного из флагманов промышленности города — «Казаньоргсинтеза», который входит в Группу СИБУР.

Кроме того, в преддверии праздника СИБУР запустил просветительский и развлекательный проект Междунамихимия.рф. Казанцев и гостей города приглашают отметить День химика. Праздник пройдет 2 июня у центра семьи «Казан» с участием артистов Барбара-бенд, Элвина Грея, Сергея Лазарева и DJ BubbleGum. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.