Общество 29 августа 2025 19:37

Шаймиев поздравил Минниханова с Днем Республики Татарстан и вручил памятную книгу

В преддверии Дня Республики Татарстан первый Президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с государственным праздником. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«То, что республика так развивается – это вызывает огромную гордость и радость!» – отметил Шаймиев.

В рамках встречи он также вручил Минниханову памятную книгу фонда «Возрождение».

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #Минтимер Шаймиев #день республики татарстан #30 августа #Лилия Галимова
