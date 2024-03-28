Шаймиев поучаствовал в Международной конференции в честь юбилея вхождения СССР в ЮНЕСКО

фото: пресс-служба Раиса РТ

28 марта в институте «ТИСБИ» открылась Международная научно-практическая конференция «Переход от образовательной среды к образовательной экосистеме в интересах устойчивого развития», которая посвящена 70-летию вхождения СССР (России) в ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, в пленарном заседании этой конференции поучаствовали Госсоветник РТ, Посол Доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев, Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко, депутаты Госдумы федерального собрания РФ Татьяна Ларионова и Олег Смолин, Председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и другие.

Как отметила Довгаленко, в Комиссии РФ ЮНЕСКО очень ценят сотрудничество с Татарстаном. По ее словам, республика является одним из самых активных участников различных проектов ЮНЕСКО. Она также выразила признательность Минтимеру Шаймиеву, Раису РТ Рустаму Минниханову и всей команде нынешней администрации за их внимание к проектам ЮНЕСКО.

«21 апреля исполнится ровно 70 лет с тех пор как посол СССР в Великобритании Яков Малик подписал Устав ЮНЕСКО, и мы присоединились к этому спецучреждению ООН по вопросам культуры, науки и образования. Сегодня в мире множество конфликтов и вызовов. На фоне политической нестабильности миссия ЮНЕСКО – как закреплено в его Уставе – укоренять идею мира в умах людей, востребована как никогда. И несмотря на порой даже правильную критику, эта организация все-таки остается ведущей универсальной гуманитарной организацией и очень эффективный во многих аспектах площадкой для межкультурного, межцивилизационного диалога для широкого взаимодействия и развития международных связей во всех областях ее широкого мандата», - сказала Довгаленко.

Она добавила, что из штаб-квартиры ЮНЕСКО получили уже 15 новых сертификатов на новые ассоциированные школы.

В свою очередь, Шаймиев подчеркнул, что вхождения СССР (России) в ЮНЕСКО имеет огромную значимость. Он обратил внимание на то, что 70-летняя история отношений РФ с данной организацией подтверждает эффективность и перспективность совместных усилий в налаживании отношений между народами и странами, а также и сохранении культурного разнообразия на планете. Госсоветник добавил, что все вышеперечисленное – это задачи всех стран, которые хотят сохранить себя и нацию.

«Как вам известно, многолетнее сотрудничество России с ЮНЕСКО представляет собой конструктивную деятельность по сохранению и защите российских памятников культурного наследия, также в сфере образования, культуры, научных исследований и информационных технологий, созданию институтов соответствующих направлений. Это всеобъемлющие проблемы, затрагивают интересы всего населения» – сказал Шаймиев.

Он также напомнил, что Татарстан начал сотрудничать с ЮНЕСКО еще в 90-е годы прошлого века. Новый импульс этому сотрудничеству дал созданный в 2010 году Республиканский Фонд «Возрождение».

«Мы сейчас в очень тесном контакте работаем с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и ЮНЕСКО в целом. Поэтому у нас немало проектов именно по направлениям, связанным с Ассоциированными школами ЮНЕСКО, кафедрами ЮНЕСКО, Центром ЮНЕВОК. Сейчас республика является лидером в стране по количеству объектов ЮНЕСКО. Хочу поблагодарить руководство РФ, министра иностранных дел России, Председателя Комиссии России по делам ЮНЕСКО Сергея Викторовича Лаврова и, безусловно, Ответственного секретаря Комиссии Татьяну Евгеньевну Довгаленко, которая сегодня с нами, за то, что вы оказываете нам хорошую, внимательную, грамотную поддержку. Как говорится, в коня корм», - резюмировал Шаймиев.