Шаймиев: Постановка «Кара пулат» в Болгаре не должна нарушать правила ЮНЕСКО

фото: пресс-служба Президента РТ

Постановка в Болгаре спектакля-оперы «Кара пулат» поможет популяризации мусульманской святыни и истории родного края. Ее основой должна стать «Черная палата» — памятник булгарской архитектуры XIV века, заявил на выездном совещании по вопросу организации спектакля Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. В то же время, реализуя проект, не стоит забывать о том, что Болгар внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, добавил он.

Так, статус объекта Всемирного наследия накладывает запрет на радикальные постройки и изменение объектов. «Мы и раньше не нарушали эти правила, не будем и впредь. Нужно очень аккуратно подойти к данной работе», — считает Минтимер Шаймиев.

При реализации проекта, добавила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, необходимо задействовать естественные природные локации. Это и привязка к конкретному объекту — «Черной палате» — позволит не только добавить достоверности спектаклю, но и повысить интерес к локациям с точки зрения событийного туризма.

Глава ведомства отметила, что «Кара пулат» — это не единственный проект, который будет реализован в Болгаре.

«Мы хотим несколько переосмыслить концепцию работы этого музейного комплекса. Планируется реализовать проекты, которые привлекут в эти локации ещё больше молодежи и будут мотивировать их изучать историю Древнего Болгара, Республики Татарстан и Российской Федерации в целом», — заявила она.

Сюжет спектакля-оперы основан на легенде о 12 девушках, которые были захвачены воинами Тамерлана. Чтобы найти среди них дочь хана, они решили запереть пленниц в каменной палате и поджечь, так как верили, что ханская дочь не сгорит в огне.