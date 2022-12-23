Шаймиев поддержал название Глава – Раис республики для высшего лица Татарстана

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Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ. Об этом он заявил на 39-м заседании парламента.

«Ситуация непростая, нам сейчас очень важно единство. Мы всегда были за это и одновременно стремились сохранить лицо республики. Эти факторы они учитываются. Вот я ознакомился с предложением: “Глава – Раис Республики Татарстан является главой государства, высшим должностным лицом”. Это как вариант для Конституции Татарстана. Это было бы нормально. Потому, что уровень республики остается. В части названия вопрос был болезненным всегда. Это каждый из нас знает. Все пережили эти моменты», – сказал Шаймиев.

Одновременно Государственный Советник Татарстана попросил депутатов обратить внимание на один важный момент.

«У нас есть Президент, избранный всенародно в Татарстане. И ему в любом случае нужно дать возможность доработать в должности Президента РТ. Это объяснимо, потому, что он избран народом. Мы ведь сейчас не можем провести референдум в отношении этого вопроса. В этом особой необходимости нет. Мы должны найти общий язык с федеральным центром, если в этой форме парламент согласится с таким подходом», – подчеркнул Шаймиев.

Депутаты Госсовета Татарстана предложили новое наименование должности руководителя республики – «Глава – Раис Республики Татарстан», о чем сообщал «Татар-информ».