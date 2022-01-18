«Шаймиев подчеркивал — мы восстанавливаем исторические памятники для будущих поколений»

О вкладе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева в восстановление культурных и духовных святынь на территории республики рассказал с ИА «Татар-информ» депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

Татьяна Ларионова о Минтимере Шаймиеве: «Работа с ним — это постоянный поиск оптимальных решений, профессиональные дискуссии, ежедневные уроки жизни» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Когда предложение исходит от первого Президента республики, доверию надо соответствовать на тысячу процентов»

— Татьяна Петровна, на протяжении более 10 лет вы трудились исполнительным директором Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ. При каких обстоятельствах Минтимер Шарипович предложил вам заняться этой непростой работой?

— Все началось в 2007 году, когда Минтимер Шарипович создал и возглавил Совет по благотворительности. Мне как его помощнику было доверено стать секретарем Совета. Именно в это время были реализованы многочисленные социально значимые проекты, на которые откликнулись юридические и физические лица, с душой и особой ответственностью помогающие тем, кто без поддержки добрых людей не смог бы приобрести комнатную или прогулочную коляску, лекарства, отремонтировать жилье или помещение для социального учреждения, обустроить палаты для участников Великой Отечественной войны в больницах.

В эти годы появились первые благотворительные фонды, которые нуждались в организационной помощи и в доверии населения. Это, по сути, и был первый опыт большого значимого, благого дела, объединившего всю республику. Опыт, который мог стать основой работы Фонда, создаваемого для возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск.

«Я отчетливо понимала, что браться за возрождение памятников истории надо со знанием истории, в какой-то мере необходимо быть строителем, архитектором, понимать реставрационные процессы» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Так что предложение возглавить Фонда меня не удивило, скорее – заставило реально взвесить свои силы и возможности. Я отчетливо понимала, что браться за возрождение памятников истории надо со знанием истории, в какой-то мере необходимо быть строителем, архитектором, понимать реставрационные процессы, решать многочисленные финансовые вопросы. Я же по специальности филолог, учитель.

Конечно, работая в Управлении социальной защиты Казани, я имела некий опыт ремонтных работ, строительства, финансирования. Но уровень ответственности, когда предложение исходит от первого Президента республики, обязывает многократно. Этому доверию надо соответствовать не на сто, а на тысячу процентов.

От отрицательного ответа удержало то, что Минтимеру Шариповичу сказать «нет», мне кажется, невозможно. И ещё я понимала, что впереди меня ждет новый период жизни, а вот к новому, созидательному, перспективному я всегда была неравнодушна.

«Минтимеру Шариповичу сказать «нет», мне кажется, невозможно. И ещё я понимала, что впереди меня ждет новый период жизни» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Работа в фонде «Возрождение» — это самое прекрасное, что мне в этой жизни отмерено и подарено инициатором создания Фонда, главным автором, мотором и двигателем всех наших проектов.

«Шаймиев лично договорился с Путиным о финансировании работ в Свияжске и Болгаре»

— Вместе с Минтимером Шаймиевым вы воплощали в жизнь проекты по восстановлению острова-града Свияжск, Болгарского музея-заповедника, Собора Казанской иконы Божией Матери. Расскажите об этом, а также о той роли, которую сыграл Минтимер Шаймиев в создании Фонда Возрождения.

— Я всегда говорю, если я что-то сделала полезного на этой земле, то меня Всевышний вознаградил тем, что я столько лет работаю с первым Президентом Татарстана. Годы работы фонда в Свияжске и Болгаре — это годы очень напряженной, но очень содержательной и созидательной работы. Не случайно все, кто приезжает в Свияжск и в Болгар, с благодарностью говорят о том, как фантастически изменились эти места. Прежде всего, удивляются те, кто был там в 2010 году или ранее и приехал вновь.

«Сформированная Шаймиевым команда за десять лет изучила, освоила, применила на практике все принципы, подходы, правила реставрации и воссоздания культурного наследия» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Команда Шаймиева – это ученые и археологи, реставраторы и строители, проектировщики и архитекторы, сотрудники музеев и экскурсоводы, инвесторы и благотворители. Это наши земляки и туристы, все, кто прикоснулся к истории Болгара и Свияжска, исламскому богословию и православному Собору Казанской иконы Божией Матери. Кто все эти годы продлевал жизнь нашим историческим святыням и преображал многие из них.

Сформированная Шаймиевым команда за десять лет изучила, освоила, применила на практике все принципы, подходы, правила реставрации и воссоздания культурного наследия. Первыми всегда были учёные нашего Казанского федерального университета. Сегодня их опыт востребован по всей стране. Спасибо организации «Татинвестгражданпроект», многие объекты были спроектированы на благотворительной основе. Каждый проект уникален.

«Минтимер Шарипович лично договорился с Президентом России Владимиром Путиным о паритетном финансировании работ в древнем Болгаре и на острове-граде Свияжск» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Минтимер Шарипович лично договорился с Президентом России Владимиром Путиным о паритетном финансировании работ в древнем Болгаре и на острове-граде Свияжск. На это ежегодно выделяли средства из федерального и республиканского бюджетов.

Фонд поддержали крупнейшие промышленные предприятия республики — «Татнефть», «ТАИФ», «КАМАЗ», «Татэнерго», «Газпром трансгаз Казань», Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, «КАПО имени Горбунова» и многие-многие другие.

В восстановлении Болгара и Свияжска участвовали российские и зарубежные инвесторы, компании и крупные банки: Алишер Усманов, Ринат Ахметов, Рустам Тарико, компании «ЛУКОЙЛ», «РИТЭК», Сбербанк России, Банк «Зенит». Значительные личные благотворительные пожертвования внесли известные российские бизнесмены Геннадий Тимченко, Андрей Бокарев, Владимир Якунин, Анатолий Чубайс, Виктор Вексельберг. Деятельность Фонда постоянно поддерживали жители Татарстана.

«Особый результат — то, что нам удалось включить и Болгар и Свияжск в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Мы сохранили и отреставрировали более пятидесяти исторических памятников, построили почти два десятка новых историко-культурных сооружений, создали 28 уникальных музеев, обеспечили Болгар и Свияжск туристической, инженерной и транспортной инфраструктурой. И, конечно, особый результат — то, что нам удалось включить и Болгар и Свияжск в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этого в России прежде не удалось сделать никому — мы единственный регион в стране, где сразу три объекта представляют всему миру свою всемирную универсальную ценность. Есть чем гордиться, есть что сохранять, приумножать.

«Поразило его искреннее внимание к людям, особое отношение к старшему поколению»

— Как состоялось ваше знакомство с Минтимером Шариповичем? Есть ли какие-то яркие воспоминания о работе с ним?

— Часто ругаю себя, но не могу удержаться от признания: я – счастливый человек. Прежде всего потому, что по жизни всегда занималась и занимаюсь интересной, созидательной и, безусловно, любимой работой – будь то работа в школе, Приволжском райкоме партии, Управлении социальной защиты Казани, Аппарате Президента РТ, Фонде «Возрождение».

«Я – счастливый человек. Прежде всего потому, что по жизни всегда занималась и занимаюсь интересной, созидательной и, безусловно, любимой работой» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Минтимера Шариповича впервые я встретила на празднике Сабантуй в Березовой роще Приволжского района. Прежде всего поразило его искреннее внимание к людям, особое отношение к старшему поколению, искренняя благодарность к сельчанам, которые приехали на праздник. И ещё, в первую же нашу встречу, я увидела рядом с ним его супругу – очень красивую и очень скромную Сакину Шакировну. Такие встречи не забываются.

И всё-таки масштаб личности нашего первого Президента я поняла и прочувствовала, когда судьба доверила мне один из самых сложных участков работы – Управление социальной защиты столицы нашей республики. В сложные девяностые и нулевые годы, когда закрывались предприятия, люди оставались без работы и зарплаты, когда месяцами не выплачивалась пенсия, только Шаймиев мог находить те нестандартные, социально значимые решения, которые обеспечили населению и мягкое вхождение в рынок и адресную социальную помощь, реализацию беспрецедентных программ ликвидации ветхого жилья и газификации, надежду на развитие.

«Масштаб личности нашего первого Президента я поняла и прочувствовала, когда судьба доверила мне один из самых сложных участков работы – Управление социальной защиты» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Я благодарю Минтимера Шариповича за то, что в этот непростой период в Казани были открыты Центры социального обслуживания населения и реабилитационные учреждения для детей-инвалидов, построены Дом для ветеранов и Дом для инвалидов-колясочников, заработал санаторий для малообеспеченных казанцев «Крутушка», другие значимые объекты и учреждения. Не припомню ни одной инициативы, ни одного обращения города по социальным вопросам к Президенту РТ, которые бы остались без его поддержки.

«Возможность работать рядом с Шаймиевым — награда всем, кто стал частью возрождения нашей республики»

— На ваш взгляд, какие черты характера Минтимера Шаймиева позволяют ему успешно воплощать в жизнь все проекты, за которые он брался?

— Минтимер Шарипович – гениальный политик, уникальный человек, яркая личность. Работа с ним — это постоянный поиск оптимальных решений, профессиональные дискуссии, ежедневные уроки жизни. Для него нет мелочей, нет вопросов без ответов, нет решений без должного обоснования.

«Минтимер Шарипович неоднократно подчёркивал, что мы восстанавливаем исторические памятники для будущих поколений» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Одновременное строительство мечети Кул Шариф и реставрация Благовещенского Собора в Кремле, возрождение в единые сроки древнего Болгара и острова-града Свияжск, строительство Болгарской Исламской академии и воссоздание Собора Казанской Иконы Божией Матери – всё это уже наша история, свидетельство уважительного отношения к основным конфессиям в республике, к нашей общей истории, общей культуре.

Важно, что всё это объединяет население республики, свидетельствует о духовности наших жителей, даёт пример детям и внукам. Минтимер Шарипович неоднократно подчёркивал, что мы восстанавливаем исторические памятники для будущих поколений. Сегодня мы строим полилингвальные комплексы, проявляем конкретную заботу о сохранении государственных языков, через детей подтверждаем курс философии нашего согласия.

«Спасибо нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину. И, конечно, постоянную поддержку и помощь Фонду оказывает наш действующий Президент Рустам Нургалиевич Минниханов» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Во всех этих вопросах у Минтимера Шариповича, всегда много единомышленников, помощников, союзников. Успехи Фонда были бы не столь значимым, если бы участниками проекта не стали предприятия и учреждения, инвесторы и благотворители. Спасибо нашим министерствам и ведомствам, спасибо федеральным органам государственной власти, нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину. И, конечно, постоянную поддержку и помощь Фонду оказывает наш действующий Президент Рустам Нургалиевич Минниханов.

Фонд «Возрождение» продолжает свои добрые дела. Душой, главным инициатором сделанного и запланированного на будущее был и будет наш Минтимер Шарипович. Поистине, с ним и реки можно повернуть вспять. Его потенциал, характер, работоспособность нацелены на созидание. Это руководитель, который вдохновляет, поддерживает, помогает. Возможность быть рядом и вместе работать – это счастье и награда, которые дарованы судьбой всем, кто стал частью возрождения нашей истории, истории нашей республики.

Ларионова Татьяна Петровна

С 1991 по 2001 гг. — начальник Управления социальной защиты населения в администрации г. Казани.

С 2001 по 2006 гг. — начальник Управления социальной защиты министерства социальной защиты РТ в Казани.

С 2006 по 2010 гг. — государственный советник при президенте РТ по социальным вопросам.

С марта 2010 г. — помощник президента РТ по социальным вопросам.

С марта 2010 г. — исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ».

С 2014 по 2021 гг. — депутат Государственного совета РТ (пятый, шестой созыв).

С 2019 по 2021 гг. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.

С 2021 г. — депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва.

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