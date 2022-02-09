Шаймиев поблагодарил всех поздравивших его с 85-летием

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поблагодарил за многочисленные поздравления с юбилеем. Напомним, первый Президент Татарстана отметил 85-летие 20 января.

«Позвольте выразить вам всем огромную благодарность за многочисленные поздравления, поступившие в мой адрес в дни моего 85-летнего юбилея, также опубликованные в СМИ и сети интернет», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Президента Татарстана.

Шаймиев поблагодарил за внимание и добрые слова в свой адрес, отметив, что очень ценит понимание и поддержку своей деятельности. «Это вдохновляет на дальнейшую работу на благо людей», — заметил он.

В заключение он пожелал всем здоровья, благополучия и мира.

В день рождения Государственного Советника в Татарстане были организованы различные торжества, в том числе выставка, посвященная первому Президенту республики. В его адрес приходили поздравления от глав регионов России, лидеров государств, руководителей российских и зарубежных организаций и ведомств.

В числе прочих свое поздравление Шаймиеву направил Президент России Владимир Путин. Также он наградил юбиляра орденом Святого апостола Андрея Первозванного.