Шаймиев: Первый съезд Всемирного конгресса татар оправдал все ожидания

30 лет назад состоялся первый съезд Всемирного конгресса татар, который положил начало большой работе по сохранению языка и культуры татарского народо. Об этом на пленарном заседании заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Важен тот факт, что татары с большим рвением собрались на первый съезд. Первый съезд Всемирного конгресса татар оправдал все свои ожидания», — сказал Шаймиев.

Он особо отметил заслуги первого руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Индуса Тахирова, подчеркнув, что начать подобное дело может только умный, мудрый и сильный духом человек.

В своем выступлении Шаймиев также напомнил о большом труде — 7-томном академическом издании «История татар». По его словам, выход данной научной работы в свет стало важным событием не только для республики, но и для всего мира. Шаймиев поблагодарил весь авторский коллектив, во главе которого стоял первый директор института истории им. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов, за их огромный труд.

«У нас есть история. Она изложена в семи томах. Несмотря на это, мы должны продолжать эту работу», — подчеркнул он.