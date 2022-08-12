Шаймиев оценил работы участников Всероссийского пленэра: Они сохранят историю Болгара

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев посетил сегодня Болгарский исторический комплекс. Он провел встречу с участниками Всероссийского пленэра, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, а также оценил их работы, выставленные у Белой мечети, сообщает пресс-служба Президента республики.

В пленэре принимают участие 50 знаменитых художников, скульпторов и мастеров художественных ремесел из разных регионов России. Мероприятие стартовало в селе Шыгырдан Чувашской Республики, а затем продолжилось в Болгаре. Произведения, созданные участниками за время пленэра, посвящены принятию ислама, а также истории болгарской цивилизации.

Минтимер Шаймиев выразил восхищение творениями художников, а также отметил, что они воспевают не только историю Болгара, но и его современный облик.

«От всего нашего народа, от вас всех, дорогие гости, огромное спасибо и благодарность [Президенту России] Владимиру Владимировичу Путину, его команде, что его указанием было разрешено отметить 1100-летие добровольного принятия ислама на российской земле», — заявил он.

Всероссийский пленэр организован Духовным собранием мусульман России, Российской академией художеств при поддержке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.