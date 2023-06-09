Шаймиев обсудил с директором департамента МИД развитие сотрудничества с ЮНЕСКО

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» и посол доброй воли ЮНЕСКО, обсудил с директором Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел РФ Александром Алимовым вопросы развития сотрудничества Республики Татарстан с ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минтимер Шаймиев показал Александру Алимову, который принимает участие в Международном форуме министров образования «Формируя будущее», проходящем в эти дни в Казани, экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия.

Государственный Советник РТ также рассказал гостю о реализованных фондом проектах по возрождению древнего города Болгара и острова-града Свияжск, созданию Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери, созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

В ходе беседы в дальнейшем зашла речь в том числе о продвижении в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Астрономических обсерваторий Казанского федерального университета.

Во встрече также приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова и исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина.

Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям является новым подразделением в структуре Министерства иностранных дел России, он был создан в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 20 мая 2022 года. Департамент нацелен на укрепление, расширение и усиление гуманитарного влияния страны за рубежом, на развитие многостороннего и международного регионального гуманитарного сотрудничества в сферах культуры, науки, образования, туризма, спорта, молодежных обменов, продвижения русского языка в мире, в том числе на обеспечение взаимодействия и координации сотрудничества с ЮНЕСКО.