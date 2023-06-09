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Шаймиев обсудил с директором департамента МИД развитие сотрудничества с ЮНЕСКО
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» и посол доброй воли ЮНЕСКО, обсудил с директором Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел РФ Александром Алимовым вопросы развития сотрудничества Республики Татарстан с ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Минтимер Шаймиев показал Александру Алимову, который принимает участие в Международном форуме министров образования «Формируя будущее», проходящем в эти дни в Казани, экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия.
Государственный Советник РТ также рассказал гостю о реализованных фондом проектах по возрождению древнего города Болгара и острова-града Свияжск, созданию Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божией Матери, созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».
В ходе беседы в дальнейшем зашла речь в том числе о продвижении в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Астрономических обсерваторий Казанского федерального университета.
Во встрече также приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова и исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина.
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