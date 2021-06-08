Шаймиев обсудил подготовку к сессии Комитета ЮНЕСКО с Орджоникидзе и Борисовым

Государственный Советник Республики Татарстан, посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев сегодня обсудил подготовку и проведение в 2022 году 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани с ответственным секретарем Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе и Госсоветником, экс-министром культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Андреем Борисовым

В начале встречи, состоявшейся в Казанском Кремле, гости поделились впечатлениями от первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар», который они посетили утром, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Григорий Орджоникидзе рассказал Минтимеру Шаймиеву о плане проведения Молодежной модели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, приуроченной к 45-й сессии организации.

Андрей Борисов, работавший министром культуры Якутии с 1990 по 2014 год, рассказал о проходящих в Татарстане Днях Республики Саха. Их торжественное открытие состоится сегодня на площади у театра Камала.

Во встрече также приняла участие заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан поделится опытом сохранения памятников на сессии Комитета ЮНЕСКО в Казани. В охраняемый список Всемирного наследия ЮНЕСКО могут быть включены астрономические обсерватории Казанского федерального университета.