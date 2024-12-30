Шаймиев об уходящем годе: «В Казани творилась мировая история!»

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В уходящем 2024 году Казань приняла саммит БРИКС, в те дни здесь творилась мировая история. Об этом заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в интервью изданию «ГлагоL».

Первый Президент РТ напомнил, что завершающийся год прошел в республике под знаком БРИКС. В частности, состоялись «важные, интересные, уникальные события в разных сферах: политической, экономической, научной, культурной, спортивной и т. д.». Только в дни саммита столица Татарстана приняла «лидеров 24 стран, представителей 42 делегаций и 6 международных организаций, 5255 членов официальных делегаций».

«В Казани творилась мировая история! Это были незабываемые мгновения восторга, и чувство гордости за нашу многонациональную Россию. Но в то же время это колоссальная ответственность!» — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

По оценке Государственного Советника РТ, команда Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым «с честью выполнила свою миссию и достойно прошла это нелёгкое испытание». «Отрадно, что так считает и Президент России Владимир Владимирович Путин, который поблагодарил руководство Татарстана за создание комфортных условий для проведения этого исторического саммита», — добавил он.

По словам Минтимера Шаймиева, от наступающего 2025 года он ждет «не менее интересных событий». «Год защитника Отечества обязывает быть нас сильными, сплоченными и чуткими к тем, кто с оружием в руках охраняет нашу мирную жизнь», — пояснил он.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Участие в его мероприятиях приняли делегации примерно 35 государств. По итогам события 13 странам предложили стать государствами — партнерами организации.