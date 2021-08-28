Шаймиев — об институте президентства: Татарстан сохранил свой статус и соответствует ему

В этом году институту президентства в Татарстане исполнилось 30 лет. Несмотря на высокую ответственность, он хорошо себя оправдывает: республика не только сохранила этот статус, но и соответствует ему. Таким мнением в «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» поделился первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Он отметил, что формирование данного института в Татарстане началось вслед за теми процессами, которые начались в СССР и России, когда сначала Президентом стал Михаил Горбачев, а затем Борис Ельцин.

«Мы в республике также ввели должность Президента. Это была последовательная работа», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

За это время институт президентства в республике хорошо себя оправдал. Тем не менее это большая ответственность — обладать такими полномочиями, всегда быть на виду и отвечать за все, напомнил Шаймиев.

«Когда ты глава республики или вообще руководитель, у тебя должна быть внутренняя установка: ты знаешь, куда идешь. Ты берешь ответственность на себя. Твердая установка: тебе доверили — властвуй. Татарстан оправдывает президентство, то есть Татарстан сохранил этот статус и соответствует ему. Это вызывает гордость. Есть преемственность, главное — есть движение. Что еще нужно?» — заключил он.