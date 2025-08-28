Шаймиев о «Милләт җыены»: Мы думаем о настоящем, будущем нашего народа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пленарном заседании форума «Милләт җыены» («Национальное собрание»), который проходит в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля, выступил государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Мы задумываемся о нашей судьбе, о настоящем нашего народа, его будущем. Вижу вас, какие вы – и искренне радуюсь, это трогает мое сердце. Это большая гордость – что мы на таком уровне, живем в такой республике. Вы приехали с любовью к нашей республике, нашему народу, интересуетесь, вместе обсуждаете вопросы. Это радость для меня. Мы же говорим: "Без булдырабыз" – прозвучавшие на "Милләт җыены" выступления подтверждают это», – сказал он.

В то же время много работы еще предстоит сделать, сказал государственный советник РТ.

«Если возьмемся, у нас получается! Работы еще предстоит много. Пусть и в будущем мы останемся такими же едиными, будем жить и работать так же плодотворно, пусть процветает республика! Всем вам большое спасибо. Желаю нам всем сил и духа, чтобы осуществить поставленные перед нами цели и задачи», – заключил Минтимер Шаймиев.

Зиля Мубаракшина