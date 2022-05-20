Шаймиев о 1100-летии ислама: Такой праздник возможен только там, где есть стабильность

России удалось достичь той высоты межконфессиональных отношений, когда 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается всенародно. Об этом заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Казанской ратуше.

«Такой праздник возможен только в той стране, где есть стабильность, где представители разных религий уважают друг друга, мирно сосуществуют и взаимодействуют во благо нашего многонационального народа. Надо гордиться тем, что нам всем удалось достичь той высоты межконфессиональных отношений, когда 1100-летие принятия ислама отмечается всенародно. Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину за мудрое решение о праздновании этой даты на государственном уровне», — сказал Шаймиев.

Он добавил, что празднование 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — знаковое событие. «В то же время это закономерный результат всех наших дел, многолетней успешной деятельности по содействию возрождению и развитию ислама. К этому историческому событию мы шли долгие годы. С одной стороны, шаг за шагом налаживая дружеские деловые отношения со странами исламского мира, с другой — проводя глубокие научные и археологические исследования на древней земле в Болгарах в течение 12 лет без перерыва», — продолжил Государственный Советник.

Первый Президент Татарстана заметил, что у России есть и другой опыт, который может послужить уроком для других стран и будущих поколений. «Семь десятилетий советская власть делала все, чтобы искоренить религию, оградить от нее человека. Мы с вами являемся свидетелями того, что когда началась перестройка, у нас стала заметно возрождаться религия. Значит, вера неистребима, ее не смогли вытравить годы атеизма», — подчеркнул он.

Шаймиев отметил, что основой политики Татарстана является баланс культур и конфессий, последовательное формирование общественной и межнациональной стабильности — все это «помогает двигаться вперед и дальше развиваться». «Мы с самого начала выбрали путь межконфессионального и межнационального согласия, обозначив, что ислам не просто признает наличие других религий, но и взаимодействует с ними, помогая им развиваться. Как бы сложно не было, мы стараемся соблюдать этот баланс», — уточнил он.

В качестве подтверждения своих слов Государственный Советник напомнил, что празднованию тысячелетия Казани в 2005 году предшествовало возрождение исторической мечети Кул-Шариф и восстановление Благовещенского собора Казанского Кремля.

«В то время был создан единый фонд возрождения этих объектов. 1996-й год был урожайным. И все сельские жители на сходах приняли решение продать часть зерна и направить средства на строительство мечети Кул-Шариф и восстановление Благовещенского собора. Это стало мощным началом духовного возрождения, и в дальнейшем оно ярко проявилось во всенародной поддержке деятельности созданного нами в 2010 году республиканского фонда „Возрождение“», — рассказал он.

По словам Шаймиева, в Татарстане, как правило, все решения по восстановлению исторического наследия ислама и православия принимаются одновременно, что также является основой мира и спокойствия в республике. Он убежден, что примером успешного выстраивания межкультурного диалога является и проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию» с обучением на русском, татарском и английском языках.

«Сейчас от родителей поступают предложения об организации обучения на арабском языке. Для нас важно воспитать наших детей знающими и ценящими свое культурное наследие, уважающими наследие других, воспринимающими разнообразие языков и культур», — заявил он.

«Надеемся, что торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, позитивно отразятся на жизни мусульман всех регионов России, будут иметь огромное значение для дальнейшего укрепления дружбы и взаимопонимания между всеми народами нашей многоконфессиональной страны», — заключил Государственный Советник.