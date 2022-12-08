Шаймиев: Нужно усилить работу по сохранению наследия – это касается будущего всей планеты

Международное сотрудничество по сохранению материального и духовного наследия необходимо развивать и усиливать, поскольку оно затрагивает будущее всего мира, заявил Государственный Советник РТ, посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев на завершающем заседании Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Участников форума Шаймиев призвал к регулярным встречам. По его мнению, они способствуют более детальному и глубокому изучению площадок и объектов, представляющих разнообразные формы наследия – культурного, духовного, природного.

ЮНЕСКО, как одна из организаций при ООН, была создана после Второй мировой войны для предотвращения новых конфликтов, поиска диалога между разными культурами, конфессиями и народами, напомнил Шаймиев. По его мнению, работа в данном направлении никогда не теряет своей актуальности и востребованности.

«Мы с вами должны усиливать свою работу, должны выработать механизмы, чтобы стать конструктивной силой. В этой работе не может быть никаких ограничений», – подчеркнул Шаймиев.

По его словам, международное взаимодействие в сохранении материального и духовного наследия находит живой отклик по всему миру. Особенно важно, что свое желание участвовать в этой работе проявляют представители молодого поколения. В республике работе с молодежью сейчас уделяется повышенное внимание, подчеркнул он.

«Я уже не первый год занимаюсь молодежным крылом. И в этот раз нам удалось продуктивно пообщаться с молодежью в школе «Адымнар», которая сама является уникальным проектом. Поэтому нам есть, куда расти и к чему стремиться в этом направлении», – объяснил Госсоветник Татарстана.

Прошедший международный форум привлек внимание делегатов и экспертов из десятков стран мира, несмотря на попытки внешних сил помешать им собраться на площадке в Татарстане, отметил Шаймиев.

«Сколько было недоброжелателей в мире, чтобы этой встречи не состоялось. Но мы не можем соглашаться с препятствиями. Потому что мы следуем светлым стремлениям, которые посвящены будущему всей планеты. Эту работу нужно продолжать и усиливать», – резюмировал Минтимер Шаймиев.

Напомним, Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года — один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в ее рамках формировался Список всемирного наследия – перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.

В рамках прошедшего международного форума в Казани состоялись семь тематических конференций и молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Для участия в событии Татарстан посетили делегации из 56 стран.