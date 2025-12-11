Шаймиев на заседании Совета при Раисе РТ: Республика обречена на успех

Путь развития, пройденный Татарстаном, вызывает чувство удовлетворенности. Проблемы всегда были и будут, но наш регион способен с ними справиться. Об этом сообщил сегодня Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев на заседании Совета при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Казанском Кремле.

Участники встречи обсудили итоги реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Татарстане на период до 2025 года и задачи новой стратегии до 2036 года. Заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Непростой путь проходим все эти годы. Не только одни мы, вообще, я имею в виду становление в новых условиях самой Российской Федерации и всего многонационального народа России», – отметил в своем выступлении Минтимер Шаймиев.

По мнению Государственного Советника РТ, региону удается успешно преодолевать все критические моменты.

«Если мы вот так же терпеливо, прислушиваясь к голосу народа, будем и дальше жить и работать, то результаты будут», – сказал Шаймиев.

Он добавил, что у Татарстана большое будущее.

«Мы сейчас можем быть уверенными, что республика обречена на успех, потому что мы умеем работать, у нас есть возможности, ресурсы, население, многонациональный народ. Поэтому, пройдя непростые перестроечные годы и имея определенный опыт, сейчас мы должны его закрепить», – заметил Шаймиев.

Он также отметил, что представители всех национальностей, проживающих в Татарстане, равны. «Душа радуется, когда есть такое взаимопонимание. Нужно терпение, любить друг друга и республику», – заключил Шаймиев.