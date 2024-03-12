Шаймиев на встрече с трудовыми династиями: Нужно показать активность на выборах

С трудовыми династиями Зеленодольского завода имени A.M. Горького встретился сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

На встрече в музее боевой и трудовой славы, которая длилась около двух часов, обсуждался широкий круг вопросов: политическая ситуация в мире, строительство атомных ледоколов и развитие судостроения в нашей стране, успехи Татарстана в экономике и сельском хозяйстве, обмеление Волги и предстоящие выборы Президента России.

«Этот завод становится более востребованным. Страна сейчас осваивает Северный Ледовитый океан, мы давно мечтали об этом. Северные морские пути очень важны», – сообщил Минтимер Шаймиев.

Тему продолжил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он отметил, что средний возраст сотрудников завода имени A.M. Горького составляет примерно 43-45 лет. Здесь работают немало трудовых династий «из поколения в поколение». По следам родителей и дедов идет молодежь, для которой воссоздан техникум.

После этого Государственный Советник РТ перевел разговор на освоение Волги, запуск новых больших судов и «Метеоров».

«Мы задумываемся о беспилотных кораблях, беспилотных „Метеорах“, чтобы беспилотный „Метеор“ встал от Казани (Аракчино – прим. Т-и) до [Верхнего] Услона. Уже об этом задумываемся — беспилотных системах, безэкипажных», — сказал в ответ Михаил Афанасьев.

Шаймиев также напомнил о засухе, которая волнует многих жителей Поволжья в последние годы. Он сказал, что, несмотря на неблагоприятные климатические условия, в республике есть запасы в закромах, «народ эту засуху практически не почувствовал».

Государственный Советник Республики Татарстан также отметил, что сотрудники Зеленодольского завода имени A.M. Горького за минувшие годы прошли непростой путь, пережили сложные времена. Сегодня продукция предприятия необычайно востребована в нашей стране, здесь трудятся настоящие профессионалы, мастера своего дела.

Говоря о предстоящих выборах Президента России, Шаймиев заметил, что Зеленодольск должен показать на них хорошую активность. «Кандидаты испытанные, себя показали», – сказал он.

На встречу были приглашены представители пяти семейных династий. В их числе Гуськовы-Хафизовы, которые работают на предприятии с момента его основания – с Паратских мастерских. Общий стаж трудовой деятельности этой семьи составляет более 600 лет. Участник встречи Фирдус Хафизов сейчас трудится руководителем отдела на заводе, а его супруга Елена Хафизова – инженером.

«У нас семья организованная и дисциплинированная. Конечно, мы пойдем на выборы», – сообщил корреспонденту «Татар-информа» Фирдус Хафизов.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).