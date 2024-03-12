Шаймиев на встрече с рабочими завода им. Горького: Стране нужна ваша продукция

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С трудовым коллективом Зеленодольского завода им. А.М. Горького встретился сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

На встрече в цеху он поинтересовался, какие насущные проблемы волнуют сотрудников завода, каков средний возраст рабочих и уровень зарплат, а также ответил на интересующие вопросы.

«Ваш завод прошел непростой путь. Проблемы были, я тут бывал неоднократно — по рынку ходили, встречались с руководством района и предприятий <...> Вы сами знаете, что сложности были, но есть подвижки у вас и в целом в городе, на рабочих местах», — сказал Минтимер Шаймиев, обращаясь к рабочим.

Об успехах Зеленодольского района свидетельствуют цифры — по итогам 2023 года он занимает 11-е место из 45 в рейтинге муниципальных образований. «В течение прошлого года вам удалось подняться с 14-й позиции», — напомнил Государственный Советник.

Хотя определенные подвижки и есть, но реновация, по его словам, просто так не давалась. Говоря о Зеленодольском судостроительном заводе, Минтимер Шаймиев отметил значимость производимой здесь продукции в масштабах страны. Предприятие обеспеченно оборонным заказом.

«Мы очень благодарны, что вы оправдываете (ожидания — прим. Т-и). Продукция ответственная, не каждое в стране предприятие готово сделать такое <...> Стране необходимо производство вашей продукции», — добавил он.

Спикер заметил, что, несмотря на неспокойную ситуацию в мире, Россия —большая страна, у которой есть возможности и технологии. А Татарстан — стабильно развивающийся, крепкий регион, у жителей которого есть спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Напоследок Государственный Советник Республики Татарстан напомнил, что уже на этой неделе в нашей стране стартует важное политическое событие — выборы Президента России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На днях пройдут выборы. Кандидатов вы знаете, нужно идти голосовать», — сказал он.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).