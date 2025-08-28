Шаймиев на собрании ВКТ: «Мы же говорили: «Без булдырабыз»? Это действительно так!»

В Казани прошло пленарное заседание «Национального собрания» – «Милләт җыены», проводимого Всемирным конгрессом татар. Таким образом подвели итоги трехдневного форума, в работе которого приняли участие более 1 тыс. делегатов. О чем говорили участники – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тысяча делегатов из 68 регионов России и 27 стран зарубежья

Заключительная сессия «Национального собрания» – «Милләт җыены» прошла в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Как пояснил перед мероприятием журналистам вице-премьер республики и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, по статусу Национальное собрание уступает лишь Съезду национального совета ВКТ – высшему органу управления организации.

В трехдневном формате мероприятие прошло впервые. В этом году оно объединило в себе три других самостоятельных форума ВКТ: форум татарской молодежи, форум татарских женщин и форум краеведов. Для участия в таком крупном мероприятии в Казань приехали более 1 тыс. делегатов из 68 регионов России и 27 стран зарубежья.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Своими впечатлениями поделился председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. По его мнению, было правильным объединить собрание с молодежным форумом. «Молодежь должна знакомиться. У меня вчера была большая встреча, было около 150 человек. Мы с молодежью проводили отдельно от всех мероприятий вечерний ужин. У них было много вопросов», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Фарисов.

Об итогах молодежного форума корреспонденту рассказал руководитель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов.

«Были предложены инициативы по созданию искусственного интеллекта полностью на национальном языке, который не будет зависеть от мировых сервисов. Это реализуемо даже руками волонтеров, но нужны ресурсы (серверы, –прим. Т-и). Мы уже запросили их у Рустама Нургалиевича (Минниханова, Раиса РТ, – прим. Т-и), он дал поручение Минцифре РТ», – поделился Хасанов.

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил атмосферу, которая сложилась на собрании. «Очень живое общение идет в кулуарах, автобусах, на выездах. Все это сплачивает татар как из Татарстана, так и из других стран», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лавров: «Ваша встречи направлены на укрепление этнокультурной самобытности татарского народа»

В пленарном заседании сегодня приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин. В числе почетных гостей в президиуме также сидел участник Парада Победы 1945 года Умид Губаев.

«Сегодня в Казань, столицу Татарстана, которая является домом для всего татарского народа, на «Милләт җыены» приехали 965 делегатов из 68 регионов нашей страны и 27 зарубежных стран», – сказал модератор мероприятия Василь Шайхразиев.

Он также зачитал приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Ваша встреча направлена на сохранение этнокультурной самобытности татарского народа, его богатейшего исторического и духовного наследия. С удовлетворением констатирую, что зарубежные организации Всемирного конгресса татар вносят свой вклад в развитие общественной, народной дипломатии Российской Федерации, продвижение ее объективного образа в глазах мировой общественности. Многое делают для углубления международных гуманитарных обменов, укрепления связей соотечественников с их исторической Родиной», –отметил глава МИД РФ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шайхразиев напомнил, что в этом году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Муса Джалиль, Газинур Гафиятуллин, Гильфан Батыршин, Магуба Сыртланова и другие прославили татар на весь мир во время Великой Отечественной войны. Сегодня в спецоперации достойно сражаются их внуки, борются с захватчиками, приближают День Победы», – рассказал он.

Председатель «Милли шура» отметил заслуги татар в различных областях и большой вклад в историю.

«Хотя о татарах говорили разное, наш народ ни одним своим поступком не запятнал себя. С каждым годом становился лучше, совершенствовался», – отметил Шайхразиев.

По его словам, ВКТ за 30 лет существования стал известной и авторитетной организацией, которая «ведет деятельность в мировом масштабе».

Шайхразиев заявил, что главной задачей Конгресса является сохранение и развитие самобытности татарского народа, сохранение татарского языка, национальных традиций, татарской семьи.

Вице-премьер также отметил роль Рустама Минниханова в укреплении связей с татарскими общинами по всему миру. «Раис Республики Татарстан – это президент всех татар», – считает Шайхразиев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

90-летний аксакал из Башкортостана: «Я мыслю на родном языке»

Первым из делегатов слово взял доктор экономических наук, профессор Касым Юсупов. «Поздравляю участников собрания от имени более миллиона татар Башкортостана. Татары расселены по всему миру, а 88,2% татар живут на своей исторической родине. Благодаря усилиям Конгресса Сабантуй стал визитной карточкой нашего народа. Нам нужно его сохранить и развивать», – сказал он.

Он также отметил, что с 1975 года выпустил на татарском языке семь книг. «Как 90-летний аксакал могу сказать, что образование на родном языке стало большим толчком для меня. Я мыслю на родном языке – как в эмоциональном, так и в логическом плане», – поделился ученый.

По его словам, в последние годы в Башкортостане установлены памятники многим соотечественникам. Но в Уфе еще ждут памятники Фариде Кудашевой и Габдрахману Кадырову.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В следующем году федеральный Сабантуй пройдет в Омске

Далее на сцену поднялся молодой бизнес-аналитик, создатель разговорного клуба SkyTat Данил Идиатуллин. Он подробно рассказал о своей платформе и предложил создать разговорные клубы в городах республики. Раис республики положительно отозвался об инициативе.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов отчитался о результатах научно-технологического развития (НТР) в республике (Татарстан занимает третье место среди российских регионов) и успехах в гуманитарной области – в частности, были обновлены базы с фольклорными материалами, выпущены энциклопедии и созданы новые языковые сервисы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О поддержке, которую Татарстан и ВКТ оказывают в регионах, рассказала общественный деятель из Омска Фагиля Чумарова. В пример она привела помощь, которую получили татарские сельские поселения в Омской области после пожаров в 2021 году и потопов в 2024 году. Она напомнила, что в следующем году федеральный Сабантуй пройдет в Омске.

Имам-ахун ВДВ РФ Али Шамшетдинов посвятил свой доклад специальной военной операции. Он рассказал о гуманитарной поддержке, которую оказывает республика.

На пленарном заседании также выступили заместитель председателя женской организация «Ак калфак» в Чувашской Республике Фирдания Галяветдинова и председатель казахстанского этнокультурного молодежного объединения «Мирас» Мадияр Насыров.

Самой впечатляющей стала речь почетного гостя – участника Парада Победы 24 июня 1945 года Умида Губаева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вы – патриоты нашей нации. Мы полагаемся на вас»

Рустам Минниханов назвал Конгресс важнейшей площадкой для консолидации татарского народа. Он подчеркнул системный характер работы и указал на фундаментальные основы сохранения нации. «Работу по сохранению родного языка необходимо начинать в семье. Если дети не говорят на родном языке, мы рискуем его утратить», – заявил Раис РТ, добавив, что не менее важны религия, традиции и духовные ценности.

«Мы по мере своих возможностей и сил стараемся делать всё для сохранения нашего языка, наших традиций. В Татарстане работает комиссия по языкам (Комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, – прим. Т-и). Безусловно, мы должны опираться на семью. Если в семье не будем говорить на татарском, язык исчезнет», – считает он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Татарстана отметил, что участники пленарного заседания приехали из разных регионов и из-за рубежа. «Прослушали очень содержательные выступления. Всем вам спасибо за то, что являетесь патриотами татарского народа. Вы – патриоты нашей нации. Мы полагаемся на вас. Говорю вам слова благодарности», – сказал Рустам Минниханов.

«Пусть и в будущем мы останемся такими же едиными»

Собрание высоко оценил Государственный Советник РТ, Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Он поблагодарил участников встречи и отметил, что не помнит такой встречи, как сегодня.

«Мы задумываемся о нашей судьбе, о настоящем нашего народа, его будущем. Вижу вас, какие вы – и искренне радуюсь, это трогает мое сердце. Это большая гордость, что мы на таком уровне, живем в такой республике. Вы приехали с любовью к нашей республике, нашему народу, интересуетесь, вместе обсуждаете вопросы. Это радость для меня. Наше счастье и большое достижение – так любить республику и наш народ, с искренним интересом обсуждать волнующие вопросы. Мы же говорили: «Без булдырабыз»? («Мы можем», – прим. Т-и). Это действительно так!» – заявил Государственный Советник Татарстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В то же время он отметил, что предстоит сделать еще много работы.

«Если возьмемся, у нас все получается! Работы еще предстоит много. Пусть и в будущем мы останемся такими же едиными, будем жить и работать так же плодотворно, пусть процветает республика! Всем вам большое спасибо. Желаю нам всем сил и духа, чтобы осуществить поставленные перед нами цели и задачи», – сказал Минтимер Шаймиев.