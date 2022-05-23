Шаймиев: Мухаметшин возглавил Верховный Совет Татарстана в сложный период

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступил на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы».

Шаймиев отметил, что Председатель Госсовета Татарстана по жизни очень скромный человек. Мало кто знает, какой сложный жизненный путь он прошел от токаря до «партийного вожака».

По словам Государственного Советника РТ, о многом говорит и то, что с начала 70-х годов Фарид Мухаметшин был занят на партийных, хозяйственных и политических должностях в Альметьевске. В то время нефтяной регион был одним из ведущих в России.

Он вспомнил, как пригласил Мухаметшина на должность министра торговли ТАССР – это было время плановой экономики, наблюдался дефицит многих товаров. «Это должен был быть порядочный человек, которому можно было довериться целиком и полностью, и выбор пал на Фарида Хайрулловича», – рассказал Шаймиев.

По его словам, Мухаметшин всегда работал на совесть. «Даже в книге это есть, сказано: “умри, но сделай, если ты дал слово”», – поделился Шаймиев.

В 90-е Мухаметшин возглавил Верховный Совет Республики Татарстан. «Это была настоящая сцена политической борьбы. Тем более после того, как мы объявили о государственном суверенитете республики. Ему (Мухаметшину – прим. Т-и) в Москве в прямом смысле суд устраивали», – сообщил Государственный Советник РТ.

Минтимер Шаймиев отметил, что республика проходила очень сложный путь. «Народ поддержал (референдум о суверенитете Татарстана – прим. Т-и), и это было начало созидательной деятельности. Заявив о правах, мы все узаконили. Аллага шөкер (Слава богу – прим. Т-и), до сих пор республика идет созидая и в согласии на всех уровнях власти», – подчеркнул Шаймиев.

По его словам, книга «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы» написана прекрасно. «О вас писать нелегко, но хорошо написано», – отметил Шаймиев.