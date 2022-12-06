Шаймиев: Молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна расширяться

Молодежь необходимо научить беречь и сохранять культурное и природное наследие. Этому будет способствовать молодежное движение ЮНЕСКО. Об этом заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в ходе проведения молодежной модели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани.

«Молодежное крыло появилось далеко не случайно. Мы каждый раз говорим о том, что молодежи нужно передавать эту ответственность, научить взять ее на себя. Молодежная модель — хорошее начало, она должна расширяться. Молодежь должна смелее взять инициативу в свои руки, присоединиться к этому движению и стать надежной опорой нашего общества», — сказал посол доброй воли ЮНЕСКО.

Шаймиев упомянул, что в 2012 году впервые в России прошла сессия Комитета всемирного наследия, мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге. Тогда же было решено провести в Казани и молодежную модель. «Опыт по привлечению внимания молодежи к проблеме сохранения культурного и природного наследия оказался удачным. Все это способствует пониманию деятельности по осуществлению конвенции, ее роли и международного значения, а также процедуры внесения номинаций в Список Всемирного наследия», — подчеркнул он.

По мнению Государственного Советника, у занимающегося делом по сохранению культурного наследия человека «появляется чувство самоуважения, потому что без знаний этот путь не пройти». «Когда достигаются первые цели, это придает такие силы, как будто сам перед собой становишься взрослым, умным, знающим», — заметил он.

Шаймиев добавил, что за 12 лет функционирования республиканского фонда «Возрождение» в Татарстане накоплен «бесценный опыт организации работы по восстановлению исторического наследия». «Это многогранная работа — мы изучали историю, проводили научные исследования, археологические раскопки. Всё на доказательной основе. В Болгаре неизученных мест не осталось. Болгар и Свияжск — старинные города. Нам удалось параллельно по двум объектам провести огромный объем работы, но с соблюдением всех требований ЮНЕСКО», — отметил он.

Молодежная модель Комитета всемирного наследия прошла в рамках международного форума к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО. Для участия в мероприятии в Казань приехали школьники из 14 российских регионов. «То, что в России вопреки всему решили отметить 50-летие Конвенции ЮНЕСКО, служит прекрасным примером на будущее. Мы еще будем этим гордиться», — убежден Государственный Советник.

Молодежная модель комитета ЮНЕСКО имитирует настоящую сессию Комитета всемирного наследия и позволяет привлекать внимание школьников к проблеме сохранения объектов культурного и природного наследия. Основные цели модели — знакомство молодежи с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и принципами работы комитета ЮНЕСКО, обмен мнениями, знаниями и опытом по данной тематике.

Сегодня на площадке казанского полилингвального комплекса «Адымнар» команды школьников защищали проекты, посвященные культурному и природному наследию разных регионов России.