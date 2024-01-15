Шаймиев исполнил желание семилетнего Тимура Галиева: мальчик побывал в «Татармультфильме»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего Тимура Галиева из Казани. Благодаря ему мальчик смог побывать на студии «Татармультфильма».

Во время экскурсии Тимур узнал, что такое сценарий, раскадровка, анимация, иллюстратор и мультипликация. Ему рассказали о мультперсонажах из пластилина, а также показали оригиналы кадров еще советского мультфильма про Незнайку на целлюлоидных «листах» и устройства, с которых в XIX веке начиналась мультипликация.

Шаймиев снял с елки украшение с желанием казанца в день XVIII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».

Экскурсию по «Татармультфильму» для Тимура провел главный режиссер фабрики татарстанской анимации Сергей Киатров с участием нескольких мультипликаторов. Мальчика и его маму Наталью на студии также встречали и приветствовали директор студии Азат Ганиев и заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Олег Глебов.

Сначала настороженный, как большинство детей в новой обстановке, мальчик тем не менее, оказавшись в лаборатории анимации, с первых минут пришел в восторг. Широко раскрыв рот и не сдерживая улыбку удивления, Тимур наблюдал, как за компьютерами и планшетами, но все равно руками, пусть иногда и цифровыми карандашами, рисуют и оживляют мультфильмы аниматоры и иллюстраторы.

«Этапы создания мультфильмов такие. Сначала пишется сценарий, затем делается его раскадровка – история в картинках, что-то вроде комиксов. Потом делаем аниматику раскадровки – это самое важное, что есть в производстве мультика. Это, можно сказать, простейший мультик, который позволяет оценить, понятна ли история, чего в ней не хватает, а что лишнее, сколько хронометраж есть и сколько должен быть. Словом, аниматика – как черновик мультипликации. Затем аниматика заново превращается в рабочую раскадровку, и с этого момента становится документом для работы. Иллюстратор по готовой раскадровке после аниматики считает фоны, размеры персонажей и т.д.», – рассказал Серей Киатров.

Маленького и внимательного гостя в «Татармультфильме» заинтересовал не только процесс отрисовки мультиков. Оказалось, что мальчик раньше занимался робототехникой и шахматами. Любитель головоломок и хитроумных задач, Тимур заметил на одной из верхних полок в кабинете главного режиссера коллекцию кубиков Рубика и не смог пройти мимо нее. Киатрову пришлось поднять малыша на руках повыше, чтобы тот оценил необычные варианты.

На третьем этаже «Татармультфильма» Тимуру Галиеву показали небольшой Музей истории анимации с различными устройствами, с помощью которых еще в XIX веке изобретатели пытались привести рисунки в движение. Здесь же мальчику показали, как создают мультики из пластилина.

«Мы собираем сумасшедших людей, главные критерии – усидчивость и скромность. Я не шучу: обычный человек не может делать мультфильмы, надо быть немного того. Причем сегодня такое время, что надо больше чувствовать хореографию движения и можно даже и не уметь рисовать. Хотя рисовать, конечно, приветствуется, потому что профессия наша называется все-таки художник-аниматор. А вот чтобы быть иллюстратором, конечно же, надо уметь рисовать. И в мультипликации надо быть очень компьютерно грамотным. Были случаи, когда приходили художники, которые имели замечательный академический рисунок руками, а на планшетах рисовать не умеют», – объяснил главный режиссер.

Экскурсия в «Татармультфильм», к слову, – большая редкость и везение. Мультипликационная студия в своем рабочем графике не имеет экскурсионных посещений и гостей, подобных Тимуру Галиеву и его маме Наталье, принимает крайне нечасто.

Мультипликаторы сосредоточены на результате, в год выпускают мультиков примерно час – час с небольшим. Это один полнометражный мультфильм или около десятка минут по шесть. Мультипликаторы работают полный рабочий день, а для разминки сотрудников почти без отрыва от процесса создания мультиков прямо в лаборатории анимации установлен беговой тренажер. Так что ненадолго, но отвлечь аниматоров, иллюстраторов и главного режиссера «Татармультфильма» от кропотливого процесса, чтобы увидеть колыбель татарстанских мультиков своими глазами – действительно большая удача, которая стала возможна для семилетнего Тимура Галиева благодаря «Елке желаний».